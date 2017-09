Collboni (PSC) dice que Barcelona acatará la legalidad y no actuará en contra de resoluciones judiciales el 1-O

Lamenta el "espectáculo lamentable" de este miércoles en el Parlament

El segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha institido este miércoles en que el Ayuntamiento acatará la legalidad y no irá en contra de resoluciones judiciales durante la jornada del referéndum previsto para el 1 de octubre.

"Como gobierno, como institución y como ayuntamiento nosotros no participaremos en ninguna actuación que no tenga cobertura legal y que vaya en contra de resoluciones judiciales. Hemos sido sido muy claros y la alcaldesa también lo ha dicho", ha recalcado.

"Pero cuando hablamos como institución no podemos decir otra cosa no podemos hacer nada que no tenga cobertura legal o que vaya en contra de resoluciones judiciales", ha añadido.