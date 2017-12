Comín replica a Junqueras que "todos" dieron la cara con la DUI y que también es "valiente" optar por exili

El exconseller de Salud y número 7 de ERC por Barcelona, Toni Comín, ha defendido este lunes que "todos" dieron la cara con la declaración unitaleral de independencia el pasado 27 de octubre y que también es de "valientes" optar por el exilio en Bélgica, después de que el líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras dijera horas antes que está en la cárcel ser consecuente con sus actos.

"Todo es de valientes, estar en el exilio es de valientes, estar en la cárcel es de valientes. Quien se quiso ir tuvo la ocasión de hacerlo la noche antes, esto no es de valientes, y los que nos quedamos, los que el día 26 de octubre no dimitimos y seguimos --que fuimos todos menos uno-- es evidente que somos gente a la que se nos puede discutir muchísimas cosas, pero no la valentía", ha zanjado al ser preguntado en una rueda de prensa en Bruselas.