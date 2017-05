La Comisión de Venecia ha recibido la carta de Puigdemont y "contestará a su debido tiempo"

El Parlament le encomendó pedir el aval de este órgano del Consejo de Europa, pero éste solo emite opiniones a petición de los Estados

Así, la misiva se centra en comunicar a la Comisión el contenido de la moción aprobada por el Parlament, pero no le pide su intervención, ni tampoco aborda que la Generalitat esté dispuesta a organizar el referéndum de forma unilateral pese al rechazo del Estado.

De hecho, el portavoz de SíQueEsPot en el Parlament, Joan Coscubiela, considera que la carta enviada es "una burda manipulación" de la moción que se aprobó en el Parlament, porque no pide el aval del órgano para celebrar un referéndum de independencia.

EL REFERÉNDUM NO ENCAJA CON LAS DIRECTRICES DE LA COMISIÓN

"El uso de los referendos debe cumplir con el sistema legal en su totalidad, y especialmente con las normas procedimentales. En particular, los referendos no pueden celebrarse si la Constitución o una ley conforme a ésta no los estipula, por ejemplo, cuando el texto sometido a referéndum es una cuestión exclusiva del Parlamento", reza el documento.