Comisionado Marca España defiende presentar candidaturas de Madrid y Barcelona para la Agencia Europea del Medicamento

El Alto Comisionado de la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, cree que el Gobierno debería presentar dos candidaturas, la de Madrid y Barcelona, para acoger la Agencia Europea del Medicamento, que abandonará su actual sede en Londres antes de que se concrete el 'Brexit'.

En un desayuno informativo organizado por el foro Nueva Economía, ha comentado que algunos de los españoles que trabajan en esa agencia con los que ha hablado afirman "que les gusta más Madrid porque no quieren cambiar de residencia más de una vez", en alusión a una hipotética independencia de Cataluña, mientras que otros se inclinan por Barcelona "porque hay mar y montaña".

No obstante, Espinosa de los Monteros ha señalado que la Agencia Europea del Medicamento "no es un organismo tan importante", a pesar de que emplea a unas 900 personas y organiza alrededor de 30.000 reuniones al año.

Otras capitales europeas como Viena, Dublín, Copenhague o Estocolmo aspiran a acoger la sede. Desde Bruselas fuentes comunitarias han explicado a Europa Press que lo ideal sería que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE decidieran el lugar de la nueva sede en su próxima cumbre de junio, para terminar cuanto antes con la incertidumbre en la que está sumida la agencia y su personal.

Son los Gobiernos de cada país los que tienen la competencia de presentar formalmente su candidatura y lo normal es que se trate sólo de una propuesta, no de varias. Este miércoles, el Congreso apoyó, con la única abstención de Podemos, una proposición no de ley presentada por el PdeCat, la antigua Convergencia, para instar al Ejecutivo a impulsar la candidatura de Barcelona. Hasta la fecha, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha desvelado cuál será su elección.

Además de Madrid, otras ciudades españolas han mostrado interés por acoger la sede, como es el caso de Alicante, Málaga o Granada. Sin embargo, son Madrid y Barcelona las ciudades en las que están establecidas las principales empresas del sector farmacéutico.

Espinosa de los Monteros también ha reconocido que la cuestión de Cataluña le genera al país mucha "pérdida de tiempo y cansancio", pero ha asegurado que "no es un tema que interese en el mundo", por mucho que la Generalitat se esfuerce en "dar a conocer su caso y presentarlo en todos los ámbitos internacionales". Gracias a la acción del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ha subrayado, el eco que tienen los defensores del proceso soberanista "es mínimo".