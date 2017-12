Compromís exige que se aplique en la Comunitat el artículo 156 de la Constitución y acusa a Montoro de "desconocerlo"

Compromís ha expresado este viernes su rechazo a la "amenaza de intervención" de las cuentas de la Generalitat después de la carta que el Ministerio de Hacienda ha enviado advirtiendo del riesgo de incumplimiento de la regla de gasto y ha exigido la aplicación en la Comunitat Valenciana del artículo 156 de la Constitución, sobre autonomía financiera, al tiempo que ha acusado al ministro Cristóbal Montoro de "desconocerlo".

Para la miembro de Compromís y secretaria Autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, "se trata de utilizar las leyes según les conviene. Nos amenazan con intervenir nuestra autonomía si no cumplimos con la regla de gasto, si no cumplimos con los objetivos de déficit y de deuda o si no reducimos nuestro periodo medio de pago a proveedores. Le recordamos al Gobierno central que con los valencianos las valencianas no se cumple la Constitución" y ha recalcado que para exigir el cumplimiento de la normativa "hay que empezar cumpliéndola uno mismo".