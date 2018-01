Compromís asegura que el Consejo paga una multa de 8 millones de euros por "la mala gestión de fondos europeos" del PP

El Gobierno valenciano ha tenido que pagar una sanción de 8 millones de euros por "la mala gestión de fondos europeos para educación en época de los gobiernos del PP, cuando dejaron sin ejecutar proyectos con subvención europea por un valor de 33 millones de euros".

La no ejecución ha supuesto, además, "una especie de multa en forma de intereses que asciende a 8 millones de euros por no haber ejecutado en su momento los fondos".

"Curiosamente --prosiguen desde Compromís-- el Ministerio de Educación no ha exigido el pago de estos intereses hasta la llegada del nuevo gobierno del Botánico. Por tanto, no es solo que no se ejecutaron los fondos europeos para educación, sino que además al gobierno del Botánico se le han retenido 8 millones de euros por la no ejecución de ese dinero por parte del gobierno del PP entre 2007 y 2015".