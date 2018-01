Un cargo de Compromís critica que Puig entregue un premio a SCC y Oltra recuerda que lo concede una entidad privada

El secretario autonómico de Empleo de la Generalitat Valenciana, Enric Nomdedéu, miembro de Compromís, ha criticado que el presidente del gobierno autonómico, el socialista Ximo Puig, vaya a entregar el Premio Convivencia de la Fundación Manuel Broseta a Societat Civil Catalana (SCC), al considerarlo "un error no forzado".

Este alto cargo ha comentado: "Una Fundación privada (de la que todavía forman parte algunas administraciones públicas) puede premiar a quien crea oportuno. Por muy inoportuno que me pueda parecer.Pero no en el Palau y no con el President entregando los premios. Creo que es un error no forzado".