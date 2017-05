Compromís cuelga una foto de Rajoy boca abajo en la Diputación de Alicante para reivindicar una mejor financiación

El grupo Compromís en la Diputación de Alicante ha colgado este viernes una pancarta en la que se reclama al Ejecutivo central un "trato justo" en inversiones para las comarcas del sur de la Comunitat Valenciana y en la que se puede ver una fotografía boca abajo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"NO LLORAMOS"

Por su parte, el diputado nacional de Compromís por Alicante, Igansi Candela, ha contestado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que "hace una semana" les echó en cara que lloraban "mucho". En este sentido, ha replicado que la campaña que arranca hoy "es la contestación, no lloramos: ponemos boca abajo a su líder".

"Fundamentalmente estamos cansados de no recibir un trato justo. No pedimos ni más ni menos, sino un trato de justicia. Además, ante un Gobierno que era el de los corruptos, al que ahora se han unido los tramposos de Ciudadanos que están manipulando el reglamento de la Comisión de Presupuestos, en contra de lo que dice el letrado, para que no se debatan más de 4.000 enmiendas", ha afirmado.