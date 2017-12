Compromís pide que se devuelva el "dinero incautado a los republicanos e invalidado por el régimen franquista"

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha anunciado una moción a la Mesa de la Cámara Alta para que "se investigue el total de dinero incautado por el gobierno franquista después de 1936". La propuesta busca modificar la Ley de Memoria Histórica de 2007 para que reconozca "el papel moneda y otros signos confiscados por el régimen franquista", además del "derecho de reparación a los particulares afectados por la confiscación de su dinero".

Esta propuesta, que ya había sido presentada por Marian Campello, diputada de Compromís en las Corts Valencianes, recuerda que una de las primeras medidas al inicio de la Guerra Civil fue la de "no considerar válidos billetes puestos en circulación por el Banco de España", además de que los billetes anteriores no podían entrar en circulación "si no habían sido marcados previamente por las autoridades franquistas".