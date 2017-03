En Comú ve "normal" el debate interno de Podem sobre el nuevo partido catalán y cree que no hay diferencias insalvables

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, ha asegurado que en su organización asumen con normalidad la decisión de Podem de abrir un debate interno sobre su participación en la construcción el nuevo partido de los 'comuns' y no ven que ello pueda poner en peligro el proceso.

"Ellos ahora mismo están planteando hacer un debate interno entre sus bases. A mí me parece bien. En Barcelona en Comú ya hubo este debate y se aprobó la nueva metodología. En el resto de espacios no sé si se ha aprobado, pero están haciendo el mismo debate. Eso me parece normal", ha explicado en declaraciones a los medios antes de participar en la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

Domènech, que está participando activamente en la creación de ese nuevo sujeto político como promotor de una candidatura de consenso para liderar el partido, ha restado importancia de este modo a las diferencias surgidas entre los 'comuns' y el partido morado.

En este sentido, el portavoz parlamentario de la confluencia catalana ha asegurado que no sólo esas diferencias son "salvables", sino que Podem "ya está dentro del nuevo sujeto político en Cataluña de distintas formas". "Está dentro tanto de Barcelona En Comú como de En Comú Podem. Forma parte de nuestro espacio político", ha asegurado.

"METODOLOGÍA INTACHABLE"

Además, Domènech ha defendido que la metodología que han fijado para configurar los órganos de dirección del nuevo partido --la cuestión que ha generado parte de las discrepancias entre los socios de confluencia-- es un método de votación online "que es una de las características de Podemos", en el que los interesados se pueden presentar en equipos y también individualmente, y donde "todas las listas son abiertas".

"Es una metodología intachable donde la gente de Podemos se sentirá absolutamente cómoda. Vamos a seguir debatiendo pero no es sobre si Podemos esta dentro o no porque ya estamos juntos", ha enfatizado Domènech.

Aún así, la secretaria de organización de Podem Catalunya, Ruth Moreta, anunció este lunes que la Ejecutiva de su partido propondrá a sus bases no participar en la construcción del partido de los 'comuns' tal como se está planteando.

DISCREPANCIAS DE PODEM

En rueda de prensa y como avanzó Europa Press, Moreta ha explicado que no están de acuerdo con que quienes quieran votar la nueva dirección deban inscribirse en la plataforma 'Un País en Comú' y validar su inscripción presencialmente presentando el DNI.

Por eso, Podem planteará a sus bases si aceptan cómo se quiere construir el nuevo espacio de los 'comuns' para que decidan si participan o no en el proyecto, y la Ejecutiva hará campaña por el 'no' porque no está de acuerdo con los mecanismos propuestos.

La dirección pretende que sus 52.000 inscritos puedan votar desde la web de Podem, algo que han pedido al resto de partidos que impulsan el espacio --BComú, ICV, EUiA, Equo-- pero que éstos han rechazado.

"Podem no puede continuar en estas condiciones en la construcción del nuevo sujeto, pero son las bases las que decidirán si participamos o no", explicó Moreta, quien también añadió que el miércoles les enviarán el mecanismo de construcción, que podrán votar hasta el 20 de marzo.