Comunidad cree que con Mato se había llegado a un punto "incomprensible" y defiende que no se puede estar "al vaivén"

La consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha señalado este lunes que la situación con el destituido delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, había llegado a un punto "incomprensible" y cree que en el Consistorio no puede estar "al vaivén de comentarios e ideas".

A preguntas de los medios de comunicación en rueda de prensa sobre el cese de Sánchez Mato, Hidalgo ha indicado que habitualmente no le gusta "hacer leña del árbol caído", porque no le parece lo más elegante, pero ha incidido en que en este caso tiene dos cosas que decir.

Hidalgo cree que una institución como el Consistorio no puede estar "al vaivén" de comentarios y de ideas que no se adecuan a lo que "verdaderamente los madrileños necesitan". "Muchísima suerte al nuevo concejal y espero que los madrileños no vuelvan a escuchar hablar de incumplimiento de ley, de PEF que no vota el concejal que presente o de inejecución de presupuestos", ha concluido.