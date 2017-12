Condenado un hombre de 79 años a nueve años de cárcel por intentar matar a su exmujer por segunda vez

La víctima pudo salvar la vida porque las cicatrices endurecidas en el cuello de un ataque que sufrió 16 años antes le sirvieron de protección

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de nueve años y once meses de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla a un hombre que intentó a matar con una navaja a su exmujer en una vivienda de La Rinconada, dándose la circunstancia de que la víctima pudo salvar la vida gracias a que las cicatrices endurecidas en el cuello de un ataque que sufrió 16 años antes le sirvieron de protección.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal del Supremo rechaza así el recurso del acusado contra la sentencia en la que la Sección Cuarta de la Audiencia le condenó por un delito de homicidio intentado a nueve años y once meses de prisión y al pago de una indemnización de 6.900 euros, imponiéndole además la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante 15 años.

Una vez en el porche, el acusado, que portaba abierta una navaja de unos ocho centímetros de hoja, comenzó a golpear a la víctima al tiempo que le repetía "eres una tía puta, mala, has destrozado tu vida y la de tus nietos, voy a matarla, has destrozado mi vida y la de tus hijos", cogiéndola desde atrás con el brazo por el cuello y tratando de clavarle la navaja en la cara, "lo que no logró ante la esquiva y resistencia" de la mujer, que se protegía anteponiendo las manos.