Condenado a 22 años de prisión un guardia civil acusado de intentar envenenar a una compañera del cuerpo y a su familia

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a 22 años y ocho meses de prisión a un guardia civil destinado en Villajoyosa, acusado de colarse en varias ocasiones en la vivienda de una compañera del cuerpo e intentar envenenarla a ella y a su familia vertiendo "sustancias tóxicas" en la comida.

En ese texto también aseguraba estar buscando "el valor" para "ejecutarlo" y reconocía que no ha "estado parado", que lo ha "intentado en otras ocasiones, de forma diferente y sin medir bien el daño que pueda causar", e indica que no le ha "salido bien, pero un día de estos, o bien me sale bien o por el contrario me pillan. Si esto último pasa, no se que haría", según se recoge en el dictamen del tribunal.