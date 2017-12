Condenados a un año y un año y medio de cárcel dos tuiteros por sus "hirientes y ofensivos" insultos a Pilar Manjón

El tribunal ve delito de humillación a las víctimas, por lo que también deberán indemnizar a la afectada con 9.000 euros

En opinión del tribunal, pese a que el acusado admitió en el juicio que envió el mensaje con precipitación y que no quería ofender, no se puede "minimizar la relevancia de una manifestación en la que se acusa abiertamente a la querellante de ser mala madre, hacer negocio con su condición de víctima y apoyar la impunidad nada menos que de los asesinos de su hijo".

"Es verdad que no se recogen expresiones groseras, pero los hechos que se imputan a la víctima por su gravedad revisten suficiente entidad para ofender gravemente su dignidad y ocasionarle un sufrimiento añadido al natural dolor por la pérdida trágica de su hijo único en un atentado terrorista", explica la sentencia.

Respecto a Santos, la Sala considera probado que publicó estos mensajes a sabiendas de que con ello ofendía gravemente: "A Pilar Manjón le tocó la lotería cuando reventaron al hijo. Menuda puta"; "Imagino que el padre del hijo de la Manjón no dice nada porque no se sabe quién es"; "Me alegra saber que pese a tu problema ortográfico apoyar a la puta prototerrorista de Manjón".