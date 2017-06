Condenan a una notaria de Cantabria por no informar en una compraventa de las cargas fiscales que tenían unas fincas

Deberá indemnizar con 43.436 euros a los compradores

Entendió el juez de instancia que la notaria "no cumplió de manera diligente con sus obligaciones al no haber advertido expresamente a los compradores de la existencia de unas afecciones fiscales y de un aplazamiento del pago de la deuda que gravaban la finca y que constaban en la nota registral solicitada por la propia notaria".

Sin embargo, el magistrado no estimó totalmente la demanda por considerar que la notaria es responsable de no advertir de las cargas que sí aparecían en la nota registral que ella misma había solicitado para preparar la operación de compraventa, pero no de otras responsabilidades de pago que no figuraban en el documento.