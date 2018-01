Condenan a Julián Muñoz por irregularidades en encargos municipales para asesoramiento

La Audiencia de Málaga ha condenado al exalcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz a seis meses de prisión por las irregularidades en los encargos del Ayuntamiento para servicios de asesoramiento. Asimismo, condena a una letrada y también al responsable de una de las sociedades municipales; mientras que absuelve a los exediles Alberto García y Antonio Luque.

En el caso de ésta, se acuerda suspender por un plazo de cuatro años la pena de prisión impuesta, lo que queda condicionado a que la acusada no delinca durante ese periodo.

La Sala considera probado que el Ayuntamiento de Marbella "no ejerció la función de control financiero, ni exigió la justificación del empleo dado a las trasferencias realizadas por dichas entidades, ni la procedencia de las deudas asumidas por las mismas", apuntando que estas sociedades "realizaron pagos con talones al portador o en metálico por importes elevados, sin que existieran procedimientos de control".

Del triple control de las sociedades mercantiles municipales, que prevé la legislación, "no existía para las que eran participadas por el Ayuntamiento de Marbella la función interventora previa, sino que se efectuaba a posteriori, mediante el control financiero y el de eficacia". De hecho, el pleno "no tuvo información ni ejerció ningún control sobre la gestión económica de las actividades municipales en general y de las Sociedades mercantiles en particular".