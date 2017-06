Condenan a 33 años de cárcel por drogas al 'clan de los morones', liderado por el hermano de Sinaí Giménez

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a un total de 33 años de prisión a seis de los acusados de formar parte de un grupo dedicado al tráfico de drogas, liderado por uno de los miembros del llamado 'clan de los morones', Marino G.J., y ha absuelto a un séptimo individuo de todos los delitos.

La Sala entiende que los hechos "han quedado acreditados a través de las pruebas practicadas en autos", entre ellas las escuchas telefónicas y seguimientos policiales, que hacen que no tenga "ninguna duda acerca de la intervención de los acusados". No obstante, dice que no tiene la misma convicción sobre Benito, ya que la droga iba en una bolsa de regalo y desconocía el contenido.