Condenan a una multa a la pareja norteamericana que convivió un mes con el cadáver de su hijo en Girona

La jueza no ve probado que los padres supieran que moriría de no llevarlo a urgencias

En su sentencia, la titular del Juzgado Penal 1 de Girona le condena por homicidio por imprudencia menos grave al no tener pruebas para achacarles un delito de homicidio por imprudencia grave, como pretendía la Fiscalía, que reclamaba tres años y tres meses de prisión para cada uno.

El menor sufrió una crisis asmática --de intensidad no determinada-- que requería asistencia médica especializada: el matrimonio Hopkins era consciente de la agravación de su salud pero desconfiaba del sistema sanitario y no lo llevaron a urgencias, muriendo al cabo de un tiempo que no se ha podido determinar, aunque los forenses lo calculan en un mes o mes y medio.