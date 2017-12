Más de 5.600 personas visitan el Congreso de los Diputados en la primera Jornada de Puertas Abiertas de 2017

Un total de 5.614 ciudadanos se han acercado este sábado al Congreso de los Diputados para visitar sus dependencias durante el primer día de las Jornadas de Puertas Abiertas que se celebra este fin de semana con motivo del 39º aniversario de la ratificación de la Constitución Española. Se trata de una cifra de visitantes algo menor que en la jornada del año pasado, cuando un total de 6.947 se acercaron a visitar la Cámara Baja durante la primera jornada. En total, en los dos días de Puertas Abiertas del Congreso de 2016, fueron 14.431 las personas que visitaron la institución.

"Me he sentido impactado porque no me esperaba ser el primero", ha reconocido el joven, que ha explicado a los medios que ha madrugado por miedo a que se formaran colas y que "no le diera tiempo a saludar a Ana Pastor", algo que le hacía "mucha ilusión". Yo, de pequeño, cuando mis padres veían el telediario siempre veía la imagen de la tribuna o a un político hablando y siempre la he tenido muy presente", ha añadido desde el hemiciclo.