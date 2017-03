El Congreso empieza la demolición de la Ley de Seguridad Ciudadana, con el voto en contra del PP

El Pleno del Congreso de los Diputados ha admitido a trámite sendas proposiciones de ley del PSOE y del PNV para modificar la actual Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza', con el voto en contra del PP.

El Pleno del Congreso ha votado este martes las dos propuestas con sus respectivos textos articulados para sustituir la norma impulsada en 2015 por el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Aunque ambas iniciativas han recibido el visto bueno para que se inicie su tramitación, la del PNV ha concitado más votos a favor ya que Ciudadanos no ha querido votar la del PSOE y se ha abstenido.

Una vez tomadas en consideración el Congreso abrirá un plazo de presentación de enmiendas con el objetivo de alcanzar un único texto articulado que sustituya la vigente 'ley mordaza'.

PROPUESTAS DEL PSOE Y PNV

Entre otras cosas, la propuesta del PSOE pretende derogar las sanciones a las personas que participan en manifestaciones, como los que lo hacen delante del Congreso y el Senado, y por utilizar imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como es el casos de los periodistas y medios gráficos.

Asimismo, buscan imposibilitar los registros personales en lugares públicos, "dejando prácticamente desnudas a personas en la vía pública", y acabar con la consideración como infracción grave la falta de respeto a una autoridad pública o a un miembro de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el PNV propone cambiar 44 preceptos de la conocida 'Ley Mordaza' con el objetivo de que ésta sea "más respetuosa con los derechos fundamentales y las libertades públicas". Entre otros aspectos, abogan por establecer un "procedimiento legal y efectivo" de devoluciones en frontera, respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional.

También plantean que no sea necesaria la comunicación previa alguna de las reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas "siempre que no perturben la seguridad ciudadana y que deje de ser infracción grave --con hasta 30.000 euros de multa-- el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o protestar ante las cámaras parlamentarias.