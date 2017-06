El duelo de Pablo Iglesias con el PSOE y el PP llegará al final y cualquier miembro del Gobierno podrá intervenir en la sesión

En esa intervención, para la que no tiene tiempo tasado, Montero explicará las razones que han llevado a su grupo a presentar la censura a Mariano Rajoy, con lo que será un discurso eminentemente crítico con el PP. A continuación, será el turno del candidato, quien, también sin límite de tiempo, subirá a la tribuna para exponer el programa político de su hipotético Ejecutivo.

Intervenga o no el Gobierno en esa primera parte del debate, tras el correspondiente receso que decida la Presidencia de la Cámara, será el turno de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, que tomarán la palabra de menor a mayor, es decir, comenzará el Grupo Mixto, al que seguirá el PNV, ERC, Ciudadanos, Unidos Podemos, el PSOE y el PP. Así las cosas, el duelo de Pablo Iglesias con los dos partidos mayoritarios llegará al final del debate.

Al igual que el Mixto, el grupo confederal de Unidos Podemos también tendrá que dividirse el tiempo. Aunque Podemos ya no intervendrá, sí lo harán sus socios y confluencias --Xavier Domènech (En Comú), Alberto Garzón (IU) y Antón Gómez-Reino (En Marea)--, cada uno de los cuales dispondrá de diez minutos.

Ciudadanos aún no ha desvelado si será su presidente, Albert Rivera, el que defienda la postura del partido en ese debate --lo decidirán el próximo lunes tras la reunión de la Ejecutiva--. La voz de ERC la llevará Joan Tardà y la del PNV su portavoz, Aitor Esteban.

Aunque Rajoy no ha desvelado sus intenciones, el portavoz del Grupo Popular ya ha avanzado que intuye que seguirá la tradición y subirá a la tribuna para defenderse porque "no tiene miedo" y no "rehuye el debate". Una de las posibilidades es que el presidente hablé al final, aunque la última palabra siempre la tendrá Iglesias.