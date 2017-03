El Congreso aprueba esta semana la creación de una subcomisión para estudiar la reforma de la Ley Electoral

Es una de las condiciones exigidas por Ciudadanos, que teme que "el viejo bipartidismo" acabe limitando los cambios

La Comisión Constitucional del Congreso aprobará el miércoles la creación de una subcomisión de estudio para proponer cambios en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), una reforma solicitada formalmente tanto por Ciudadanos como por el PSOE.

La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) es un objetivo clave para Ciudadanos, que se siente perjudicado por el sistema vigente desde la Transición, y fue uno de los puntos incluidos entre las medidas que permitieron abrir la negociación de la investidura de Mariano Rajoy.

El partido naranja planteará allí propuestas para mejorar la proporcionalidad del sistema, que a su juicio se podría lograr modificando la Ley d'Hont, aumentando el número de escaños del Congreso o reservando parte de ellos para una circunscripción nacional.

SEIS MESES

Según sus planes, esa subcomisión, tras un análisis técnico y un debate político, deberá alumbrar propuestas en un plazo de seis meses. Eso sí, Ciudadanos reconoce que el PP y el PSOE, si optan por reproducir el "viejo bipartidismo", pueden impedir en el Congreso que se consiga introducir mayor proporcionalidad en el sistema electoral, y admite que, si los dos grandes se unen, el partido naranja no podrá hacer nada.

"Ya sabemos que el viejo bipartidismo es el que no quiere que esto se reforme, que PSOE y PP son reacios porque siguen pensando en ese modelo bipartidista y no han entendido todavía que la sociedad no quiere esto", aseguró a Europa Press el secretario general del grupo de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez.

En todo caso, el partido naranja sabe que, aun cuando PP y PSOE sean reticentes a introducir cambios de calado, lo positivo es que Ciudadanos no está sólo en el empeño. Y es que cuando se debatió la reforma puntual de la LOREG para evitar la amenaza de elecciones en Navidad se vio que otros grupos como Unidos Podemos o ERC planteaban numerosas propuestas para cambiar la ley electoral.

En el debate del miércoles, el PSOE defenderá su propia solicitud de subcomisión de estudio, en su caso acotando los campos donde deben debatirse cambios, entre los que figuran las listas desbloqueadas donde los ciudadanos puedan expresar su voluntad sobre los candidatos y 'listas cremallera' para consagrar la igualdad.

FIN AL VOTO ROGADO

También abogan por mejorar la capacidad de voto de los residentes en el exterior eliminando el voto rogado, estudiar la posibilidad de bajar a 16 años la edad mínima de voto, fomentar el voto electrónico, quitar obstáculos al voto de personas con discapacidad y regular los debate electorales.

La Comisión Constitucional decidirá el miércoles el marco de la reforma y los plazos, pero en todo caso la Mesa de la Cámara ya ha avisado de que las comparecencias de expertos habrán de ser a puerta cerrada.