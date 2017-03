El Congreso cuestiona ante Lesmes la independencia judicial del poder judicial

Los diputados destacan la necesidad medios para reducir la carga de trabajo y evitar el colapso de los juzgados

La mayoría de los portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha cuestionado este miércoles ante el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, la independencia judicial de los jueces y magistrados y ha denunciado la discrecionalidad de los nombramientos de la cúpula judicial o la percepción de los ciudadanos sobre la politización de la Justicia.

Así, la práctica de totalidad de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios --entre el que no se encontraba el PP-- han denunciado que organismos internacionales han alertado de que los españoles no tienen una confianza en sus órganos judiciales debido a que creen que no es independiente del poder político.

Muchos de los diputados, que han ironizado sobre la duración de más de dos horas de comparecencia de Lesmes, han recordado que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa lamentó en su último informe que España no ha atendido a sus recomendaciones para fortalecer la independencia judicial.

Uno de los parlamentarios que ha hecho esta precisión ha sido el portavoz de Justicia de Ciudadanos, Ignacio Prendes, que ha recalcado que España está "a la cola" en relación a la independencia judicial y ha asegurado que existe un "problema de credibilidad". En este sentido, ha llamado a hacer una "reflexión" sobre la "intervención partidista" o la vinculación asociativa que "contaminan" los nombramientos de la cúpula judicial o los "conflictos de intereses" que puedan existir dentro del propio CGPJ.

En esta misma línea, Podemos-En Comú Podem-En Marea ha criticado que el órgano de gobierno de los jueces es una "estructura presidencialista", cuyo vértice es Lesmes que, a su entender, influye en el Pleno "y en cada una de las comisiones". Así lo ha dicho el diputado Jaume Moya, de En Comú Podem, que ha afirmado que el CGPJ está "politizado" y así se puede ver con la "discrecionalidad" con los que se hacen los nombramientos.

LLAMA A "ENCONTRAR EL ANTÍDOTO"

Para la diputada de PDeCAT Lourdes Ciuró los "momentos convulsos" afectan a la percepción que tienen los ciudadanos de las Justicia sobre la independencia de los miembros de la carrera judicial. A su juicio, la cúpula judicial tiende a ser nombrado por las fuerzas políticas, entre otras cosas, por lo que ha instado a "encontrar un antídoto".

Por su parte, la representante de Esquerra Republicana (ERC) Ester Capella ha incidido en que no sólo la sociedad es la que cree que la Justicia es dependiente y está politizada, sino que también lo opinan parte de los miembros de la carrera judicial, según la encuesta realizada en 2015 que ha recordado. "Es una opinión generalizada", ha aseverado al constatar que cerca de 65% de los jueces y magistrados en activo que fueron preguntados creen que el CGPJ no defiende "de manera suficiente y adecuada" la independencia de los mismos.

Como medida para acercar la Justicia a los ciudadanos, Capella ha defendido el uso de las lenguas cooficiales en los juzgados porque es "un derecho".

Por otro lado, la Comisión de Justicia también ha solicitado a Lesmes la creación de plazas de jueces como la dotación de medios materiales, humanos y económicos a los juzgados para disminuir la carga de trabajo de los juzgados y evitar el colapso, como es el caso de los juzgados especializados en cada provincial o Jueces de Adscripción Territorial (JAT) para apoyar frente el eventual aumento de litigios relacionados con las cláusulas suelo. Precisamente, la diputada de ERC ha sido una de las portavoces que ha destacado que las plazas vacantes deben ser cubiertas y se deben crear otras nuevas para combatir los "retrasos" en las causas, que generan un "mal endémico".

LOS CIUDADANOS "DESCONFÍAN" Y SIGUEN "ALEJADOS" DE LA JUSTICIA

El portavoz del PSOE en esta comisión, Juan Carlos Campo, ha destacado que el presidente el CGPJ y TS ha hecho una exposición en la que se incluyen "datos y más datos y más datos" que tienen "poca relevancia". Entre estas referencias, el presidente del alto tribunal ha destacado que la litigiosidad ha disminuido, pero, aún así, para el socialista esta tasa sigue siendo alta, ya que las medidas que se han llevado a cabo para reducirla sólo ha conseguido que los ciudadanos sigan "desconfiando" y "alejando" en la Justicia.

A juicio del parlamentario de PNV Mikel Lagarda, la "panorámica de la Justicia" es que "habiendo menos carga de trabajo, hay menos sentencia", lo que le hace entender que cuando había más trabajo, el número de resoluciones era mayor porque había "más presión".

Legarda, además, ha mostrado su preocupación por los esfuerzos de la Justicia con respecto a las víctimas de violencia de género. Ha enfatizado que las agresiones van en paralelo a las denuncias por las mismas pues, en su opinión, "se están produciendo más denuncias y más muertes"

Por otro último, el diputado de Compromís Enric Bataller, que ha solicitado al CGPJ que salga "a la calle" para preguntar a la sociedad qué deficiencias y necesidades consideran que tiene la Justicia, ha resaltado que hay un "sesgo diferente" para colocar a las juezas en altos cargos. A esta reflexión se ha sumado la portavoz del PP, María Jesús Moro, que ha dicho que le preocupa que no se valore la capacidad de las mujeres y ha animado a que "entre todos" se encuentre una fórmula para dar un empuje "a las compañeras" sin que se rompan "los principios de mérito y capacidad".