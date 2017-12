El Congreso examina este martes la idoneidad de Sánchez Melgar como fiscal general del Estado

Comparece tras recibir el aval de todos los miembros del CGPJ salvo la designada por IU

Los representantes de los distintos grupos parlamentarios podrán plantear preguntas al candidato propuesto por el Gobierno para el máximo cargo en el Ministerio Público, aunque no votarán expresamente su candidatura puesto que su opinión no es vinculante. Así, únicamente explicarán si le consideran o no idóneo para el cargo.