El Congreso acuerda buscar una fórmula para medir si el Gobierno cumple lo que aprueba el Parlamento

El Pleno del Congreso ha acordado este martes por unanimidad tomar en consideración una propuesta del PNV para que, a través de una Reforma del Reglamento, pueda controlarse el cumplimiento de los mandatos no legislativos del Parlamento.

La propuesta, defendida por el portavoz del grupo vasco, Aitor Esteban, aboga por obligar al Gobierno a "remitir a la Cámara, el primer mes hábil de cada periodo de sesiones, un informe detallado relativo a la situación y grado de cumplimiento de cada una de las proposiciones no de ley, mociones y resoluciones aprobadas tanto en Pleno como en Comisiones en el periodo de sesiones anterior, así como las pendientes de cumplimiento de periodos anteriores".

Cada uno de esos informes deberá ser presentado a la Cámara por un representante del Ejecutivo, que comparecerá en la Comisión del Reglamento para responder a los requerimientos de los grupos parlamentarios.

"Se trata, simplemente, de que nos tomemos en serio nuestra labor, que el Parlamento se tome en serio lo que mandata al Gobierno, y que el Gobierno se tome en serio que tiene un mandato del Parlamento", ha señalado Aitor Esteban durante su intervención.

A su juicio, hoy en día "no hay manera de saber qué sucede con muchos de los mandatos de la Cámara" que no tienen rango de Ley, como es el caso de las Proposiciones No de Ley, Mociones, Resoluciones o incluso las Propuestas de Resolución de los Grupos tras debates tan "centrales" como el Debate de Política General que se celebra, habitualmente, con carácter anual. Esteban ha recordado que en otros Parlamentos, como el de Euskadi, se viene llevando a cabo algún tipo de control desde hace tiempo.

Las iniciativa del PNV ha sido respaldada por todos los grupos parlamentarios, aunque algunos, como Unidos Podemos, la tachen de "insuficiente".

LO QUE SE APRUEBA ES PARA CUMPLIRLO, ADMITE EL PP

Hasta el PP, por boca de su diputada Isabel Borrego, ha querido dejar claro que "cuando una cuestión se aprueba en el parlamento, es para cumplirla", sin bien reconoce que "a veces no se puede" y deben explicarse los motivos.

La toma en consideración de esta iniciativa permite también abrir el debate de la reforma del Reglamento del Congreso, que data de 1982 y que lleva más de dos décadas pendientes revisión.

Al cambio puntual que propone ahora el PNV se sumará el que lance la próxima semana el PP pidiendo incluir en el Reglamento un registro de lobbies, y también el PSOE y Unidos Podemos presentarán otras reformas próximamente.