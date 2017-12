El Congreso reprocha a Podemos que plantee en una moción medidas para la Justicia y no en la subcomisión que abandonó

El PP, PSOE, Ciudadanos y PNV piden a la formación morada que vuelva a ese Pacto de Estado porque es el lugar para debatir sus propuestas

Tras aquel debate, Unidos Podemos decidió dar un 'portazo' a la subcomisión para el Pacto de la Justicia, al considerar que las reformas que pueden salir de ahí no dejarán de ser mero "maquillaje". Ahora, el PP, PNV, PSOE y Ciudadanos han reprochado esta actitud y les pide que vuelvan a esa subcomisión para debatir esas propuestas.

El diputado del PP Francisco Molinero ha destacado que "no tiene sentido" que Podemos participase en el acuerdo para crear dicha subcomisión y tras estar trabajando "días y horas", escuchando a las distintas asociaciones de jueces y fiscales y a operadores jurídicos, se "levanten" con la "excusa peregrina de que el ministro de Justicia no tiene un plan de Justicia".

"Es una auténtica deslealtad", ha añadido el 'popular', al mismo tiempo que ha afirmado que el grupo parlamentario liderado por Pablo Iglesias hace "política del postureo" y en busca de "titulares" porque "no les interesa nada la Justicia".

LA MOCIÓN NO LLEGA EN EL MOMENTO "OPORTUNO"

El PNV se ha mostrado partidario a no votar a favor de la moción porque no es el momento "oportuno", ya que se están elaborando las conclusiones de la conclusión. Mikel Legarda ha explicado que el voto en contra del grupo vasco no significa que se opongan al "contenido material" de la misma, sino a su debate.