El discurso completo de Mariano Rajoy en la clausura del Congreso Nacional del PP

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado cierre con su discurso el XVIII Congreso Nacional del PP, en el que, –dentro de toda previsión–, ha sido reelegido como presidente del partido con un 95% de los votos. En una cita en la que el partido ha salido plenamente reforzado haciendo alarde de "unidad y cohesión", con María Dolores de Cospedal ratificada también en el cargo como secretaria general del partido, el líder popular ha agradecido a todos su apoyo y respaldo. "Mi determinación es más fuerte, mi compromiso más firme y mi convicción cada día va a más", aseguró. En este sentido, hizo memoria de los años "difíciles" de estos cinco años al frente, en los que la crisis supuso su mayor desafío y su mayor obstáculo. "Pagamos el precio del que dice la verdad y pone el remedio", recordó. Más allá, tras recalcar la importancia de una España integrada plenamente en la Unión Europea, abordó la cuestión del independentismo catalán. "No vamos a admitir un referéndum que busca la independencia de Cataluña y la ruptura de España. Nosotros, insisto, no vamos a tratar ni a comerciar sobre un proceso que pasa por encima de la Constitución, que conduce a la fractura de España y a la liquidación de la soberanía nacional", sentenció, en un mensaje claro que, no obstante, no significa que cierre la puerta al diálogo.