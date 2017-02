Mariano Rajoy cierra hoy el Congreso del PP bajo una imagen de unidad y cohesión

Los populares, continuando con el mismo discurso que mantuvieron desde la apertura del Congreso este viernes, ratificaron su firme y férreo apoyo a su presidente, Mariano Rajoy.

"A coro y con una única voz", como anunció María Dolores de Cospedal antes de conocer, visiblemente emocionada, que mantenía su cargo como secretaria general del partido, la gran incógnita que hasta este sábado albergaba este XVIII Congreso del PP quedaba resuelta.

Su primera victoria fue el 'no', –aunque muy ajustado–, de la denominada enmienda 'anti-Cospedal', promovida por Francisco Risueño, concejal de San Clemente, Cuenca, con el objetivo de evitar la acumulación de cargos en el partido, algo que señalaba directamente a la también ministra de Defensa. Su segundo triunfo, por su parte, la ovación con la que la militancia de los populares reconocía su reelección en el cargo de secretaria general.

La misma sensación le queda a Fernando Martínez Maillo, quien añade a sus actuales responsabilidades de Organización y Electoral, el cargo de coordinador general.

El resto del núcleo duro del PP se mantiene intacto. En sus puestos repiten los otros cuatro vicesecretarios generales: Javier Arenas (Autonomías y Local), Javier Maroto (Sectorial) y Andrea Levy (Estudios y Programas) y Pablo Casado (Comunicación).

Y repiten porque, tal y como afirmó Mariano Rajoy durante su discurso ante más de 3.000 compromisarios, todos ellos han realizado bien su trabajo: "Son los que había, no los he cambiado porque lo han hecho bien. Y en esta vida se cambia lo que no funciona", recalcó.

De este modo, con plena comodidad y la seguridad del que se siente firmemente respaldado por los suyos, él, Mariano Rajoy anunció que todavía puede dar "mucho más". "Sé lo que supone ser presidente del PP. Lo he sido y lo soy. Ha sido y es un enorme honor. He dado todo lo que he podido. Hoy quiero deciros que estoy en condiciones de decir que todavía puedo dar mucho más y estoy absolutamente convencido de ello", señaló, entre numerosos aplausos.

Ahora, en el cierre del Congreso, tras una imagen clara de unidad y cohesión en el preciso instante en el que las bases de Podemos, rival en las antípodas de su planteamiento político, está en vísperas de conocer cuál será su líder en medio de un clima de fractura y división interna, y con sus bases clamando, gritando precisamente por eso,–"unidad"–, el líder popular ofrecerá un discurso en el que se espera que fije las líneas de actuación que seguirá su partido.