La clausura del Congreso del PP, minuto a minuto

12:26 "Será un diálogo en el que habrá que hacer concesiones. Algunas serán imposibles, porque no estamos dispuestos a tirar por la borda el trabajo mal hecho. Queremos el diálogo para mejorar, no para ir a peor. No deshacer lo ya hecho, no desandar lo ya andadado. No hacer contrarreformas de las reformas que han sido causa de nuestros éxitos. No lo entendería nadie. Echar por tierra lo ya hecho, abandonar las reformas sería tanto como ponernos zancadillas a nosotros mismos".



12:23 Mariano Rajoy habla de la importancia del diálogo: "Sabemos gobernar a las duras y a las maduras. Con buen tiempo y con malo. Con mayoría absoluta y sin ella. Hemos sabido hacerlo en la españa desolada de 2011 sin dinero, y vamos a saber hacerlo en la España erguida de 2017". "Todos estamos llamados a influir en las políticas que han de traer más bienestar a los españoles. El Gobierno está llamado a dialogar en el mismo grado que todos, ni más ni menos. España es responsabilidad de todos y el diálogo exige interlocutores. Toca adaptarse a la situación, analizar que acuerdos son posibles y llevarlos a buen término. Pero también la oposición tiene que aprender a trabajar en un gobierno en minoría. Supongo que lo harán porque han sido los primeros en criticar las mayorías absolutas. Diálogo no significa vender favores al Gobierno sino buscar un acuerdo para hacer posible la gobernabilidad sin más límite que el interés de los españoles.



12:20 "Una mayoría de españoles nos lo había encomendado, no una vez, sino dos veces consecutivas. En unas elecciones con urnas y con carnets. Y no por que no tuvieran donde escoger", ha dicho respecto al convulso periodo en funciones y la legislatura más corta de la democracia. "Eramos conscientes más que nadie de la urgencia de formar Gobierno y no tener al país atascado. Hicimos lo natural, lo que se esperaba de nosotros. Y lo natural es que pongamos a España por delante de los intereses cuantas veces sea necesario y cuando tengamos la mínima oportunidad". "Quiero que seais conscientes de que hemos asumido una gran responsabilidad. Necesitamos ayuda, pero no será fácil lograrla".

Así, catalogó el acuerdo con Ciudadanos de "decisivos", lo que supuso algunos "compromisos importantes para la legislatura".

"Ahora solo diré que confío en que se imponga la sensatez. España necesita estabilidad y certidumbre, y para ello lo más importante es que el Gobierno pueda gobernar".



12:18: "Estamos cumpliendo, vamos por el buen camino, debemos perseverar, y nuestros objetivos están a nuestro alcance".

12:13 "Tuvimos que remangarnos de verdad y tomar medidas extraordinarias porque España se nos iba sin remedio al precipicio del rescate. Lo hicimos. Somos españoles, sabemos cuidarnos solos. No necesitamos que desde fuera lo hagan, y por eso nos remangamos y no hubo rescate: nos rescatamos nosotros solos a nosotros mismos. Ha sido difícil, muy difícil. Tuvo un precio muy caro para el partido. Injusto, diréis. Inevitable, digo yo. Pagamos el precio del que dice la verdad y pone el remedio. No pretendimos quedar bien, sino hacer lo que debíamos y cumplir con nuestro deber. Y lo digo con orgullo. Lo llevamos como una medalla al servicio de España, como un aval de que nosotros sabemos dejar a un lado las conveniencias del partido cuando se trata de los españoles. Lo digo con orgullo. Mereció la pena, y nada ha sido en vano. Y ningún esfuerzo cayó en saco roto porque la España de hoy no se parece en nada a la España que recibimos", apuntó en lo que respecta a la crisis y la forma en que la encararon. "Hemos vuelto a recuperar nuestros horizontes". "Pero nuestra tarea todavía no está completa. Esa labor nunca se concluye. Vendrán otros días y traerán nuevas inquietudes que habrán que prevenir. Pero me refiero a nuestra tarea, a la que nos mostramos nosotros mismos. Lo he dicho tantas veces que no me importa repetirlo: el empleo es el sostén de todo el estado de bienestar; es un tesoro para el que lo consigue y una mina de oro para la colectividad".



12:10 "Ayer me volvisteis a elegir presidente del PP. Es un gran honor. Mi determinación es más fuerte, mi convicción más firme y cada día va a más". Precisamente por eso echo de menos a los que deberían estar aquí y hoy no están. Todos sabemos que son el precio de la libertad y nuestra memoria de la democracia. Son la medida de la grandeza de nuestro partido. Son el referente que guía nuestros pasos, y si ellos no están hoy con nosotros, su recuerdo y su lección nos acompañan siempre. Son, como sabéis, las víctimas del terrorismo. Como dijo Cospedal en su discruso de apertura, mi recuerdo a todos, y mi recuerdo muy especial a Rita Barberá".



12:09 Tras dar las gracias a numerosos miembros de su partido, puntualizó. "creo que debo citar a los representantes de las distintas fuerzas políticas para que vean que somos 'colegas' y generalmente bien avenidos". "Esta mañana me llamó Albert Rivera y le dije que no apretara mucho. A vosotros tambén os lo digo", dijo, desatando las carcajadas.



12:07 Tras citar a Fraga como "un hombre clave en nuestro partido y un hombre clave en nuestra democracia", recordándole con "todo el agradecimiento y cariño", citó "con gratitud, a Jose María Aznar". "Sus años como presidente son un orgullo para el PP, y sus años de Gobierno una herencia de la que nos hemos beneficiado todos los españoles".



12:06 "En nombre de todos los compromisarios, le ruego que eleve a su Majestad el Rey nuestra más sentida expresión de afecto y lealtad a la corona". "Por primera vez en estos 40 años se ha producido un cambio en la jefatura del Estado. Las instituciones en España funcionaron a la perfección y eso nos debe enorgullecer como españoles que somos".

12:05 "Por supuesto, le hemos dicho a los españoles que el PP está aquí, como siempre, en cualquier circunstancia, por dura que sea, a su servicio. De esto es de lo que quiero hablaros hoy. De lo que tenemos que hacer en el futuro próximo".



12:03 "A lo largo de estos días hemos hablado y mucho de cómo es nuestro partido y de la necesidad de profundizar en lo que somos. También nos hemos reafirmado en nuestros valores y nuestras ideas. No renunciamos a ser un partido español, a la unidad de España, al proyecto europeo, a la igualdad entre españoles, y por supuesto, no renunciamos al imperio de la ley y a la firmeza de la lucha contra el terror". "Son nuestros fundamentos y de ninguna manera vamos a prescindir de ellos".



12:02 Mariano Rajoy inicia su discurso. "Quiero comenzar esta intervención dando las gracias a todas las personas que han hecho posible que este Comité se haya celebrado".



11:59 El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha asegurado que hay Mariano Rajoy "para rato" tras su reelección como presidente del partido por cuarta vez y no ha comentado el ascenso del zamorano Fernando Martínez-Maillo, que será a partir de ahora coordinador general y responsable de Organización y Electoral.

11:58 El vicesecretario de Comunicación del PP y portavoz de este partido, Pablo Casado, ha defendido los debates celebrados en el XVIII Congreso Nacional de los 'populares' y ha señalado que mientras él hablaba ayer ante el plenario sobre asuntos internacionales, Europa e Iberoamérica, en Vistalegre, donde Podemos ha organizado su asamblea, se discutía sobre la legalización del cannabis.

11:57 La presidenta de la Comunidad y de la Gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido este domingo que "ha quedado claro" que el liderazgo del presidente del PP, Mariano Rajoy, es "indiscutible" y ha considerado que "no tiene sentido hablar de futuro".

11:56 María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa y secretaria general del partido, finaliza su discurso.



11:55 "Existe una fuerza antigua y serena en nuestros principios. Y estos principios son siempre los que nos van a sacar las castañas del fuego, los que nos van a llevar a la victoria política; los que nos van a dar siempre la supremacía y el liderazgo moral en la sociedad española. Somos la vanguardia, y tenemos que aspirar a ser invencibles porque somos el Partido Popular".



11:54 "Solo desde la unidad y la cohesión este partido ha sabido liderar. Creemos que no se puede ceder a una idea. Todos somos iguales ante la ley. Formamos un partido en torno a un concepto cívico de nación. Un partido unido en torno a la idea de España, una España abierta e inclusiva, moderna, sugerente, con futuro. Nos sentimos europeos porque sentimos el orgullo de sentirnos españoles. Por eso somos más europeos que nadie y por eso representamos también a este país.



11:51 "Si desde el Gobierno debemos buscar acuerdos, entendimientos y dialogar, como partidos tenemos que trabajar para incitar, para entender, para sumar, y convencer para ganar. Somos un partido que aspira a ganar". "Estamos empezando a dejar atrás la crisis y tenemos todo para conseguir ese mapa de una España nueva. Nos queda lo más difícil, que es pasar de las musas al teatro. Tenemos la suerte y el privilegio de contar con el primer activo diferencial que tiene el PP: el mejor liderazgo y el mejor presidente". "Sinónimo de competencia, sentido común y altura de miras. Eso es porque hay un hombre que ha dignificado durante los últimos años ese cargo, y ese es nuestro presidente Mariano Rajoy".



11:50 "Cuidemos de quienes han seguido confiando en nosotros. Y trabajemos en recuperar la confianza de aquellos españoles que se sintieron engañados. Aprendamos de nuestros errores, seamos humildes y descubramos por qué hay mucha gente que dejó de creer en nosotros. Entendamos sus inquietudes, sus miedos. Porque les necesitamos, para que España no tenga que depender de quienes pretenden poner fin a la larga historia de nuestra nación".



11:49 "Hoy los españoles siguen disfrutando de un activo de primer orden: estabilidad social, política y económica. Y en eso tiene mucho que ver el PP. Y no olvidemos que eso pudo ser una alianza de izquierdas entre el populismo, el socialismo y el independentismo". "Nuestro gran objetivo es que tenemos que recuperar a nuestros votantes perdidos. Tenemos que recuperar a nuestra mayoría social, a los que se fueron a otros partidos y a los que se quedaron en la abstención. Vamos a recuperar la unidad del centro-derecha español"



11:48 "No existe una organización civil, una compañía, una sociedad, una entidad que tenga nuestra capacidad de influencia y nuestra capacidad para vertebrar España y tener un liderazgo. Pero el liderazgo obliga. Y tenemos la responsabilidad que se deriva de ese privilegio". "Por eso el PP tiene que liderar las políticas de la razón, con ambición y con sensibilidad. Y tenemos que hacerlo por España, y tenemos que hacerlo por Europa".



11:47 "Lo único que quieren es librarse los unos de los otros", dice respecto a Podemos. "Hay otros que pretenden violentar el derecho del conjunto de los españoles y poner fin a largos siglos de nuestra historia en común, y sobre todo de un futuro de todos los españoles, un futuro que hagamos juntos.



11:46 Nos hacen falta anchas políticas generacionales que hoy queremos liderar. O damos respuesta nosotros desde el PP u otros la darán por nosotros. Y hay quien quiere aprovecharse de eso.



11:45 "Hoy en suma asistimos al repliegue de un sistema liberal que por una parte dio lugar a una crisis muy fuerte, pero también es el responsable de las décadas de mayor libertad y prosperidad que hemos conocido".

11:44 "Una sombra de barbarie y tiranía de terror se infiltra por las porosidades de una sociedad abierta como la nuestra. Quieren que tengamos miedo", ha dicho respecto a la amenaza del terrorismo, llamando a no tener miedo y a trabajar para combatirlo.

11:41 "En 2002 el euro comenzaba a circular en una Europa fuerte y unida. Hoy, sin embargo, viejos cantos de sirena pretenden hacer naufragar el proyecto político más importante que ha tenido la humanidad y nuestro proyecto de manera única. Mientras en la UE en 2004 abría la puerta a las naciones europeas del este, hoy vemos como la democracia, quizás más antigua y venerable, ha abandonado Europa o quiere abandonar la Unión Europea.



11:36 María Dolores de Cospedal coge el micrófono para iniciar su discurso dando las gracias a todos. "Hoy ponemos fin al Congreso Nacional, para mí, de mayor importancia política desde la reformación de nuestro partido. Creo que ni me equivoco ni exagero cuando digo que tiene enorme trascendencia. No han sido pocos los que hemos celebrado desde la refundación del PP. De este tenemos que salir fuertes para nuestro próximo gran hito: ganar las elecciones autonómicas del año 2009. No podemos conformarnos con mantener posiciones. Salimos a ganar y a devolver a la gente de este país los gobiernos sensatos que necesitan". "Creo que este Congreso es decisivo. Por primera vez desde que somos el PP, la idea de democracia, en algunos lugares y para algunas personas parece replegarse ante las amenazas. Por eso debemos irnos con buenas sensaciones de este Congreso. Si este fin de semana hemos acertado o no, es algo que vamos a ir comprobando día a día. Nos va a llevar meses, tal vez años, saber si hemos dado con la clave del éxito. No lo sabremos hasta el día en que podamos verificar si supimos adaptar nuestras políticas al signo que hoy marcan los tiempos. Si respondimos a las necesidades de los ciudadanos, si fuimos ágiles y receptivos".



11:34 Toma la palabra el secretario de la Mesa, Francisco Molinero Hoyos, para proceder al "otorgamiento de poderes generales y habilitaciones".

11:21 Comienza el acto de clausura. Toma la palabra la presidenta de la Mesa del Congreso, Cristina Cifuentes, enumerando a las personas elegidas en el Comité Ejecutivo Nacional.

📸 Ya está todo preparado. Empezamos ✌️#EspañaAdelante pic.twitter.com/LB41VF4d8X

— Partido Popular (@PPopular) 12 de febrero de 2017



11:00 El nuevo coordinador general del PP y vicesecretario de Organización y Electoral, Fernando Martínez Maillo, ha asegurado que asume con normalidad el nuevo cargo que le ha dado Mariano Rajoy porque hacía tiempo que venía trabajando en funciones parecidas, pero ha admitido "que los nombres son importantes".

En declaraciones a su llegada a la primera reunión del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del PP, elegido este sábado en el XVIII Congreso Nacional de los 'populares', Maillo ha asegurado que está contento y agradecido por la nueva responsabilidad que va a desempeñar, número tres del PP tras la secretaria general, María Dolores de Cospedal, que se mantiene en el cargo además de ser ministra de Defensa.

"Hasta ahora hemos trabajado muy bien, nos hemos autocoordinado muy bien, va a ser muy fácil. María Dolores es una gran secretaria general", ha dicho.

10:55 El PP realiza su foto de familia antes de iniciar el acto de clausura de su XVIII Congreso Nacional.

10:50 La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Saénz de Santamaría, ha asegurado este domingo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sale con un "amplio" porcentaje de apoyo para liderar el PP del XVIII Congreso Nacional. "Creo que tenemos a un Rajoy muy fuerte y hasta el tiempo que él quiera y el partido también, o sea que muy bien", ha enfatizado.