Cierre triunfal de Rajoy: "Mi determinación es más fuerte y cada día va a más"

"Mi determinación es más fuerte, mi compromiso más firme y mi convicción va a más". Con esas palabras Mariano Rajoy daba cuenta, en su discurso de clausura del XVIII Congreso Nacional del PP, de la confianza y la seguridad que le otorga el firme respaldo de su partido.

En un resultado dentro de toda previsión, este sábado era reelegido como presidente del partido con un 95,5% de los votos. Un resultado que medía sin embargo su triunfo en la imagen trasladada por el partido, haciendo gala de "unidad y cohesión", dos palabras que resonaron y tuvieron su eco desde la apertura hasta el cierre del citado Congreso. Y lo hicieron a sabiendas, y en contraposición, del ambiente que se ha vivido en el congreso que el mismo fin de semana celebraba Podemos, rival de la oposición con un planteamiento político en las antípodas de los populares, sumido en un clima de división interna reconocido.

Así, en una muestra de consolidación del partido, la mayor incógnita en torno a la cita fue también resuelta el sábado: María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, se mantiene en el cargo como secretaria general del partido.

Sin cambios en la estructura de la formación, "porque solo se cambia aquello que no funciona", tal como apunta Rajoy, solo Fernando Martínez Maillo asciende para asumir la responsabilidad de la coordinación general, recogiendo parte del poder que hasta ahora tenía en exclusiva la número 2.

No obstante, más allá de la cúpula, del Comité Ejecutivo, Rajoy ha dejado caer algunos nombres: no están ya en el máximo órgano del partido destacados nombres de la época de Aznar, como su esposa, Ana Botella, o los ex ministros, Alberto Ruiz Gallardón y Federico Trillo. En cambio, reserva un puesto para un veterano, cuestionado el extitular del Interior, Jorge Fernández Díaz.

"PAGAMOS EL PRECIO DEL QUE DICE LA VERDAD Y PONE EL REMEDIO"

Rajoy exhibe así el trabajo de un PP del que nuevamente ha recordado, "supo remangarse" en el "difícil" periodo en el que el país entró de lleno en la crisis, recalcando que tuvieron que "Tomar medidas extraordinarias porque España se nos iba sin remedio al precipicio del rescate". Algo que, tal y como apunta, tuvo un coste muy alto: "Pagamos el precio del que dice la verdad y pone el remedio. No pretendimos quedar bien, sino hacer lo que debíamos".

Así analizaba el líder popular aquel periodo convulso del cual considera que "hemos vuelto a recuperar horizontes". "Estamos cumpliendo, vamos por el buen camino, debemos perseverar, y nuestros objetivos están a nuestro alcance", insistía Rajoy, que al mismo tiempo lanzaba una advertencia a los suyos: "Nuestra tarea todavía no está completa. Esa labor nunca concluye".

Así las cosas, tras ensalzar el trabajo del partido en la crisis, puntualizó que "el mejor carburante para nuestra voluntad de avanzar es la confianza en nosotros mismos". "Es la mejor lección que nos deja la crisis", asegura, al tiempo en que volvía a insistir, como "tantas veces", que "el empleo es el sostén de todo el estado de bienestar; un tesoro para el que lo consigue y una mina de oro para la colectividad".

"NO VAMOS A ADMITIR UN REFERÉNDUM QUE BUSCA LA INDEPENDENCIA"

Más allá, gran parte de su discurso ha estado articulado en torno a una cuestión de importancia trascendental para España: el independentismo catalán y el referéndum.

En este sentido, se ha mostrado claro y tajante: "Sobre el cumplimiento de la Constitución, de la ley, no es posible discusión alguna. Eso no es posible ni en España ni en cualquier otro lugar del mundo". Así, recalca, "no vamos a admitir un referéndum que busca la independencia de Cataluña y la ruptura de España. No vamos a tratar ni a comerciar sobre un proceso que pasa por encima de la Constitución, que conduce a la fractura de España y a la liquidación de la soberanía nacional", sentenció.

No obstante, insistió en que sus puertas están abiertas al diálogo, y definió cuáles son, a su juicio, las prioridades de Cataluña: "Recuperar las instituciones con independencia de sus convicciones políticas, y no solo al servicio del independentismo" y "trabajar para reconstruir la cohesión interna en Cataluña, destruida irresponsablemente por años de separatismo que han dividido a la sociedad". "Hay que buscar un espíritu de concordia interior que aleje de los extremismos, que están poniendo en riesgo muchas cosas, como el modelo económico y social de Cataluña", finalizó.

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO: FRAGA, RITA Y AZNAR

Por último, aprovechó sus últimas palabras para trasladar su agradecimiento a todos los miembros de su partido, así como hiciese al comienzo de su discurso, en donde recordó a los compañeros fallecidos, haciendo especial mención a Manuel Fraga y a Rita Barberá.

Además, digna de destacar fue su agradecimiento a José María Aznar, del que dijo que "sus años como presidente son un orgullo para el PP y sus años de Gobierno una herencia de la que nos hemos beneficiado todos los españoles".