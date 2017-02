Rajoy clausura el Congreso sin vislumbrar límites ni sucesores a su mandato

Rajoy lo dejó claro: "Hoy quiero deciros que estoy en condiciones de señalar que todavía puedo dar mucho más, y que estoy absolutamente convencido". No tiene intención de echarse a un lado y va camino de convertirse en el presidente que más tiempo ha estado de presidente del PP. Este sábado fue reelegido con un apabullante 95,65% de los votos, algo inferior al 97% conseguido en el congreso de Sevilla hace 5 años, pero igualmente incontestable. Y no se vislumbra límite en su mandato ni sucesores en el horizonte. Tampoco hay cambios en la estructura del partido. Solo un Fernando Martínez Maíllo que asume la coordinación general y recoge parte del poder que hasta ahora tenía en exclusiva la número 2, María Dolores de Cospedal. La cúpula, sin cambios, aunque del Comité Ejecutivo, Rajoy ha dejado caer algunos nombres: no están ya en el máximo órgano del partido destacados nombres de la época de Aznar, como su esposa, Ana Botella, o los ex ministros, Alberto Ruiz Gallardón y Federico Trillo. En cambio, reserva un puesto para un veterano, cuestionado el extitular del Interior, Jorge Fernández Díaz.