El PP celebra su Congreso Nacional con la corrupción como incómoda invitada

El XVII Congreso Nacional del PP arrancaba con un Mariano Rajoy en cómoda situación, sabiendo que va a ser un paseo. No obstante, la Gürtel enturbia tanta felicidad. El presidente del Gobierno no se ha pronunciado al respecto de la primera condena relativa a la trama, pero su Ejecutiva si se ha apresurado a afirmar: "Máximo respeto a las resoluciones judiciales", "el que la hace la paga, sea quien sea y se llame como se llame". La corrupción fue invitada incómoda. Cospedal le dedicó parte de su discurso, entonando el 'mea culpa' en nombre del partido. "En algún caso tardamos en reaccionar. No fuimos lo ágiles que la sociedad demandaba.", pero aclara: la limpia está hecha. "Nadie envuelto en ese tipo de casos sigue hoy, desde hace ya mucho tiempo, en nuestras filas". Palabras que han arrancado un buen aplauso para una Cospedal que reconoce 5 años complicados en el PP. "Hemos vivido horas difíciles, de las peores", reconoce, y agradece a su jefe todos los esfuerzos: "Mereció la pena, presidente, mereció la pena y tú tenías razón, siempre la tuviste.