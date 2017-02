Consejera vasca recuerda a Sortu que "la realidad objetiva" es que ETA asesinó a 15 ertzainas

Reprocha al PP que, mientras su Gobierno limita el desarrollo de la Ertzaintza, "reclame más guardias civiles y policías nacionales"

La consejera de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, ha recordado a Sortu que la Ertzaintza nunca ha sido condenada por torturas y ha destacado que "la realidad objetiva" es que ETA asesinó a 15 de sus agentes, mientras que todo el cuerpo policial "sufrió en sus propias carnes" la presión de la banda y de la 'kale borroka'.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Beltrán de Heredia se ha referido a las concentraciones que Sortu realiza ante comisarías de la Ertzaintza contra las torturas. "No las entiendo, no las comparto, por supuesto, y me parecen absolutamente fuera de lugar", ha asegurado.

La consejera ha indicado que no puede entender "esa virulencia con la que Sortu está actuando frente a la Ertzaintza". "La rechazo de plano, y yo le tengo que recordar a Sortu, en estas concentraciones que hace contra la tortura, que el Gobierno vasco está realizando un estudio sobre las torturas y la Ertzaintza está colaborando en ese informe, luego hay una actitud activa y proactiva por parte de la Ertzaintza", ha manifestado.

Asimismo, ha destacado que la Policía vasca "ha sido ejemplar en este aspecto y pionera a la hora de establecer protocolos e instrucciones que salvaguarden los derechos de las personas detenidas". "Ha hecho un trabajo escrupuloso", ha indicado.

También ha recordado que no hay ninguna sentencia condenatoria contra la Ertzaintza y hay que "tenerlo en cuenta". "Distintos organismos internacionales de derechos humanos han efectuado sus investigaciones y estudios a lo largo de todos los años sobre la actividad de Ertzaintza y en ningún momento ha habido un reproche en ese sentido", ha dicho.

Estefanía Beltrán de Heredia ha considerado que "hay una realidad objetiva", que es el de 15 ertzainas asesinados por ETA, y "la presión que ha sufrido la Ertzaintza sobre sus propias carnes de ETA y de la kale borroka".

"Son personas que, como hemos visto en el informe de la Secretaría de Paz y Convivencia, se han visto abocadas muchas veces a tener que salir de Euskadi, niños que han tenido que salir de las ikastolas precisamente por esa presión", ha apuntado.

La consejera de Seguridad ha insistido en que, por tanto, no puede entender la actitud de Sortu de concentrarse ante la Ertzaintza, "sino es para volver a remover ese dolor y esos sentimientos, y recordar ese daño que ha sufrido la Ertzaintza", ha manifestado.

PP

Beltrán de Heredia ha aludido también al hecho de que este pasado martes el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, anunciara que remitirá una carta al lehendakari, Iñigo Urkulllu, para quejarse por el trato "inadmisible" de la consejera de Seguridad a su partido al equipararle con quien quiso que ETA matara a los agentes de la Ertzaintza, en referencia a la izquierda abertzale.

"En modo alguno ni ha sido mi intención insultar ni he pretendido insultar ni he insultado. Hay una cuestión clara, que es la renovación de la Ertzaintza, y las trabas y los hándicap que está poniendo el Gobierno de España, del PP, para la renovación de la Ertzaintza, que, de facto, está abogando por un número inferior de ertzainas, y es lo que puse de manifiesto", ha asegurado.

También ha recordado que la izquierda abertzale en sede parlamentaria ha señalado que su proyecto de Policía para Euskadi "pasa por minorar el número de ertzainas e incrementar el número de policías municipales". "Ésa es una realidad que está ahí", ha remarcado.

RECURSOS DEL PP

Beltrán de Heredia también ha recordado los recursos interpuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la 24, 25 y 26 promociones de la Policía vasca. "Las tres convocatorias que realizamos durante la legislatura pasada sufrieron esa decisión de interponer un recurso por parte del Estado. Sobre la promoción número 24 finalmente el recurso se quitó, hace poquito terminaron las prácticas y ya se han incorporado como funcionarios", ha explicado.

En cuanto a los 259 agentes de la 25 promoción, ha señalado que están terminando el periodo formativo de sus prácticas, aunque hay un recurso interpuesto contra ella, igual que contra la convocatoria que se hizo el año pasado para la 26 promoción. "Hay dos promociones sobre las que pende un recurso", ha indicado.

La consejera de Seguridad ha calculado que, a lo largo de esta legislatura, alrededor de 1.300 ertzainas se jubilarán y esos puestos estarán vacantes. En este sentido, ha advertido de que, "si no hay una renovación ordenada, planificada, por la vía de los hechos, de facto", se van perdiendo efectivos sobre esos 8.000 que se determinó que eran los necesarios en la Junta de Seguridad. "Nosotros no nos planteamos bajar este número", ha explicado.

Además, ha preguntado "qué es lo que está ocurriendo, por qué el Gobierno de España se empeña en que haya menos ertzainas". En esta línea, cree que "no deja de llamar la atención" que el delegado del Gobierno en Euskadi, Javier de Andrés, haya pedido el aumento de agentes de la Guardia Civil.

"Mientras se está limitando el desarrollo de la Ertzaintza, se está reclamando más guardias civiles y policías nacionales. Hay que recordar que más del 90% de las competencias en materia de seguridad pública están asignadas a la Ertzaintza", ha subrayado.

En este contexto, ha destacado que, para las Fuerzas de Seguridad del Estado, el Estatuto de Gernika establece unas funciones, a su juicio, "residuales", como las labores de Policía administrativa y todo lo que tenga que ver con laborales supra y extracomunitarias.

"No deja de ser una contradicción que, mientras se expresa una preocupación por la seguridad pública de Euskadi se estén poniendo trabas para que, quien tiene las competencias en desarrollarlas, pueda mantener el número necesario para ofrecer esa seguridad que la sociedad vasca está demandando", ha añadido.

De esta forma, ha pedido respeto al Estatuto de Gernika y a las competencias asignadas a cada uno de los Cuerpos, "y sobre todo, las decisiones que en materia de autogobierno y de competencias están recogidas en el propio Estatuto".

ANALIZAR LAS COMPETENCIAS

Estefanía Beltrán de Heredia ha insistido en que hay que sentarse para analizar las competencias y funciones de cada cuerpo policial para "adecuar el número de agentes que tienen que estar en Euskadi".

"Es verdad y el propio delegado del Gobierno reconocía que, en un momento determinado, se justificó la necesidad de un número de FSE en base al trabajo o a la actividad antiterrorista, reconoce que ahora existen otros riesgos y que hay otras necesidades de seguridad", ha dicho.

Por ello, ha manifestado que, si se reconoce "esa necesidad" de seguridad, por qué "esa persistencia en poner trabas a la renovación de la Ertzaintza, a mantener el número de ertzainas acordado entre el Gobierno vasco y el de España".

Beltrán de Heredia ha apuntado que ha tenido "un par de conversaciones telefónicas con el ministro del Interior", y le ha remitido a principios de enero una carta para solicitar una reunión. "Hay un compromiso, en esas conversaciones telefónicas por parte del ministro del Interior de convocar una reunión para abordar todas estas cuestiones en materia de seguridad y estoy a la espera de la convocatoria", ha indicado.

En cuanto al 'caso Cabacas', en el que se investiga el fallecimiento hace casi cinco años del aficionado del Athletic de Bilbao Iñigo Cabacas tras recibir un pelotazo de goma de la Ertzaintza, ha considerado que "el procedimiento se está alargando". En este sentido, espera que este tiempo suponga que se "concluye con un relato de los hechos" y se "aclara la situación".