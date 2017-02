Consejo de la Transparencia de Murcia no puede exigir la dimisión del presidente pero recomienda ética y buen gobierno

El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia no es un órgano vinculante, de forma que no puede exigir la dimisión del presidente del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, investigado en el caso Auditorio, en cumplimiento del artículo 54 de la Ley de Transparencia.

No obstante, en su reunión de este martes, que se ha prolongado por espacio de tres horas, el Pleno del Consejo ha llegado a un consenso a la hora de aprobar un manifiesto en el que se pone de relieve que "la ética, el buen gobierno y la transparencia constituyen valores esenciales en la acción de gobierno que deben servir de guía en la observancia de la Ley".

El presidente del Consejo de la Transparencia, José Molina, considera que son éstos valores que "tenemos que resaltar de manera permanente en nuestra vida, ya que las instituciones, si las defendemos al final, tendremos la fuerza de ir construyendo entre todos un futuro".

Preguntado sobre si se está incumpliendo la Ley de Transparencia si Pedro Antonio Sánchez no dimite, se ha limitado a contestar a los periodistas que dicha cuestión "habrá que preguntársela a él".

"El Consejo, ha explicado, no es competente y no puede calificar esto, de manera que no ha entrado a valorar este tema, pero sí valoramos la parte ética de principios y valores y esto es un punto de reflexión".

No obstante, ha recordado que se ha pedido que el Consejo pueda tener competencias en ese sentido y si las modificaciones de los grupos salen adelante "las tendremos", aunque ha reconocido, a renglón seguido, que "la ley es un poco coja y en este terreno no tenemos competencias".

"CUMPLIMIENTO Y OBSERVANCIA"

Desde Ciudadanos, su portavoz regional Miguel Sánchez ha criticado que el debate se haya centrado en la polémica que suscitaba para algunos la palabra cumplimiento, que finalmente ha sido sustituida por la de observancia de la Ley. A juicio de Sánchez, una de la otra son sinónimos.

Por ello, ha calificado dicho debate de "surrealista", mientras que desde PSOE y Podemos lo han tachado de "arduo y tenso". Ciudadanos ha vuelto a reiterar su exigencia de que el presidente murciano dimita "no solo por la Ley de Transparencia, sino porque lo ha firmado y lo ha dicho de palabra y tiene que cumplirlo".

La diputada del PSOE, Presen López, considera que en un momento como éste "era crucial que un órgano como el Consejo de la Transparencia se posicionara en las cuestiones que tienen que ver con la ética y el buen gobierno; pretendíamos que se manifestara con la necesidad del cumplimiento de dicha Ley", cuyo artículo 54 refleja que "cualquier imputado tiene que dimitir".

A su juicio, el Consejo "tenía que manifestarse en favor de una ley aprobada por todos los grupos" y aunque finalmente el texto que se ha aprobado no es el planteado inicialmente por el PSOE, López ha expresado su satisfacción de que "se haya conseguido un consenso y se refleje la necesidad de atender a esos principios de ética y buen gobierno".

Ha lamentado que no haya ningún órgano "que tenga competencias para atender al obligado cumplimiento de ese artículo y a entrar en un régimen disciplinario", por lo que ha anunciado que el PSOE trabajará en una reforma de la ley "aún más profunda".

Desde Podemos, la diputada María Giménez, también ha criticado que el Consejo "no sea capaz de recomendar cuáles son los principios básicos del buen gobierno y la transparencia", por lo que considera que el texto aprobado "se ha quedado corto".

De ahí que haya mostrado su insatisfacción al respecto. "Ha sido muy decepcionante el acuerdo al que se ha llegado, veníamos a aprobar una propuesta de acuerdo con el PSOE, ya que la de Podemos no entró en el orden del día, y nos parecía acertada y lógica con lo que se está viviendo", ha manifestado.

Así, opina que "mal vamos si un Consejo de la Transparencia pretende hacer como que no está pasando nada". Aunque todos los partidos han decidido apoyar el texto, Podemos ha puntualizado que ello "no significa que estemos conformes, porque no hablamos de judicializar problemas, sino de cumplimiento moral y ético que debe tener un cargo en esta región".

"FRACASO" DEL PSOE

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, ha explicado que lo que la resolución del Consejo de Transparencia evidencia es que "se está haciendo un buen trabajo en materia de transparencia y que el Gobierno regional es líder en ese sentido; es un gobierno que cumple las leyes".

Así, ha celebrado que "se ha comprobado que el Consejo le ha dado la razón al PP cuando afirmaba que no era competente para tratar lo que el PSOE pretendía".

Considera, al mismo tiempo, que el secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, "ha fracasado en su intento de politizar este órgano".

A juicio de Martínez, la Ley de Transparencia "no se está incumpliendo, y es extraño que se hable de algo sobre lo que el Consejo no es competente".

"Se ha escuchado a alguien del PSOE pedir perdón, con lo que se pone de manifiesto esa estrategia de intentar utilizar los juzgados para dañar la credibilidad de los miembros del PP".