Correa dice que era Costa quien le indicaba los empresarios a los que debía facturar gastos electorales

El líder de la Gürtel precisa ante el juez que el PP les exigía esta forma de operar si "quería cobrar"

"Todas las facturas que nosotros hemos emitido a estos empresarios que han pasado por aquí son trabajos reales para el PP", ha enfatizado. Después, ha precisado al abogado del Estado, Edmundo Bal, que las facturas "tenían que haber sido emitidas al PP pero como ellos no nos podían pagar nos dijeron: 'facturárselo a estos empresarios'".

Tras la insistencia de Bal, y ya que no ha concretado a la fiscal Myriam Segura, ha dicho que era consciente de esta advertencia porque se lo comunicaba su 'número dos', Pablo Crespo, que era el que llevaba "el día a día" de las empresas de la Gürtel y que era el que se reunía con Costa para concretar estos detalles. "No sé imagina el enfado con el que vino a Madrid", ha señalado sobre su mano derecha, porque en su "actividad anterior era político" y sabía el "problema" que esto podía conllevar.

El líder de la Gürtel ha asegurado que no conoce "absolutamente a nadie del PP de Valencia". En este sentido ha contado que a Costa, sólo le ha visto una vez y que en otra ocasión "charló" por teléfono para animarle porque "estaba bajo de moral".

Correa ha reiterado que 'El Bigotes' es "muy buen creativo" y que fue quien dirigió Orange Market. "Tuvimos muy poquito trabajo para la Generalitat, cuando otros tuvieron mucho más", ha dicho para continuar lamentado que tienen que "oír" que montaron esta empresa "para delinquir en Valencia" y que casi tienen que dejar de trabajar con Pérez porque casi no tenían adjudicaciones en esa comunidad autónoma.

NO LE CONOCÍAN EN VALENCIA

En este sentido, ha asegurado que "nadie le ha pagado nada" y que no sabia quien hacía las facturas en Orange Market. "Ninguno de los empleados de Orange Market me conocía, no iba yo por Valencia, en contra de lo que mucha gente cree", ha agregado.