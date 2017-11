Correa, sobre la trama Gürtel: "Esto es un montaje que se creó para hacer daño a un partido por parte de otro"

El considerado presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha advertido de que esta causa es "un montaje que se creó para hacer daño a un partido por parte de otro" y considera que no estaría siendo investigado si los trabajos no los hubiera hecho para el PP.

"Si no hueva trabajado para el PP yo no estaría aquí sentado. Este famosos caso Gürtel no existe, es mentira", ha subrayado. Respecto a la relación de la mercantil con Feria Valencia, ha indicado que la gestión diaria la llevaba Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', porque su actividad estaba centrada en América y, por tanto, su estancia en España era "mínima", pero ha subrayado que en el recinto ferial "no había corrupción".