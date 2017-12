Las Cortes de Aragón aprueban el techo de gasto de 2018, que se eleva a 5.303 millones

EUROPA PRESS

El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este miércoles el techo de gasto de los presupuestos de la Comunidad autónoma para 2018, que se eleva a 5.303 millones, mientras que el presupuesto total asciende a 6.162 millones.

La votación ha salido adelante con el voto a favor de PSOE, Podemos y CHA; mientras que PP e IU han votado en contra y el Partido Aragonés (PAR) y Cs han optado por la abstención.

El consejero de Hacienda del Ejecutivo aragonés, Fernando Gimeno, ha apuntado que entre 2009 y 2015 el techo de gasto disminuyó en 1.064 millones y desde 2015 ha repuntado en 608 millones "y aún queda recuperar 400 millones para equipararnos a años atrás, lo que da imagen de la profundidad de la crisis".

Gimeno ha asegurado que el techo de gasto "abre la vía a seguir mejorando los servicios públicos", admitiendo que "falta camino por recuperar aún" y ha expresado la voluntad del Gobierno aragonés de cumplir con la regla de gasto, "pero sin restringir la prestación de los servicios públicos". Ha agregado que el objetivo de déficit se ha fijado en el 0,4 por ciento del PIB regional, en 151 millones.

"Si el techo de gasto no se aprobara sería un desastre, con 250 millones menos para servicios, y el Gobierno central aún no tiene Presupuestos Generales del Estado" y si no los hubiera "sería otro drama", con una disminución de los ingresos del Estado de 225 millones, ha alertado, para abogar por "seguir impulsando las políticas públicas que facilitan la recuperación de los servicios públicos".

El diputado del PP, Antonio Suárez, ha dicho al "pícaro" consejero de Hacienda que "una cosa es el concepto del techo de gasto", que el PP respalda, y otra "el techo de gasto concreto que viene aquí, que está basado en aspectos que el PP no puede apoyar".

Entre ellos, ha recalcado que parte de los ingresos necesarios para este techo de gasto, "principal razón del PP para no apoyarlo, es la excesiva carga fiscal que van a soportar los aragoneses" y ha avanzado que "no apoyaremos ningún movimiento del Gobierno que no contemple la bajada de impuestos para todos los aragoneses".

Asimismo, se contempla 170 millones de inejecución presupuestaria, "otra razón por la que el PP no apoya este techo de gasto y porque la política que genera no tiene nada que ver con el PP", dado que refleja "poco apoyo al empleo, una sonrojante política inversora, una desaceleración de las políticas sociales y una escasa aportación a un verdadero planteamiento para luchar contra la despoblación".

"IRRESPONSABILIDAD"

La portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Maru Díaz, ha recordado que su grupo nunca ha votado en contra del techo de gasto, aunque "estamos en contra de la troika y de las medidas de austeridad y no hemos reblado en intentar eliminar este techo de gasto que vulnera la autonomía de las Comunidades autónomas".

Díaz ha criticado la "irresponsabilidad" del PP en sus políticas ya que ejerce el "tacticismo al imponer leyes y ahora poner zancadillas" y Podemos vota que sí "por responsabilidad", porque en caso contrario "no se tramita el presupuesto". "Hoy nos tragamos un sapo por la gente, ustedes por un puñado de votos y la historia les pasará factura", ha espetado al PP.

La diputada del PAR, Elena Allué, ha apuntado que su grupo ejerce una labor de oposición "dura", advirtiendo de las carencias y "trampas" del presupuesto de 2017, pero "cuando ha llegado la hora siempre hemos sido responsables", facilitando la labor del Gobierno.

Sin embargo, "lejos de agradecer esta postura del PAR, Lambán siempre nos lo ha pagado con insultos y descalificaciones", ha sostenido, para precisar que no votan a favor del techo de gasto porque no están de acuerdo "en cómo se traen los ingresos", que surgen de la "mayor subida impositiva que ha habido en Aragón en los últimos años", pero ha justificado la abstención porque este es el inicio del trámite unos presupuestos que necesita la Comunidad.

Allué ha reprochado a Podemos que hayan pasado "del streaming a la puerta cerrada y que el presupuesto, hoy más que nunca, esté vinculado al del Ayuntamiento de Zaragoza", exigiendo que expliquen "a qué acuerdo han llegado" con el gobierno PSOE-CHA, para cuestionar que ahora "tengan fe absoluta en Gimeno y el PSOE".

El diputado de Cs, Javier Martínez, ha respaldado que exista un techo de gasto, si bien ha advertido de que no lo apoyan porque no contempla una rebaja fiscal. Ha estimado que Gimeno ha sido "comodón, pidiendo a los aragoneses que sigan haciendo un esfuerzo cuando están en un escenario que no hubieran esperado", con 5.300 millones de techo de gasto, 600 millones adicionales, y se ha preguntado si el Ejecutivo autonómico "ha pensado en la bonanza de las familias aragonesas".

En todo caso, Cs se abstiene para "no entorpecer la tramitación parlamentaria", expresando su sorpresa porque no esperaban que Podemos "hincara la rodilla". "Ahora los tienen en sus manos, aunque no se a cambio de qué", ha cuestionado. "Albergamos la esperanza de que el presupuesto (de 2018) sea más útil y compensado", ha dicho Martínez, deseando que "empiecen a pensar en la prosperidad de la Comunidad".

ARMA POLÍTICA

La diputada de IU, Patricia Luquin, ha anunciado su voto en contra del techo de gasto, alegando que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo utiliza "como arma política y es una herramienta del Gobierno central para aplicar políticas de recorte y austeridad".

El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha señalado que la aprobación del techo de gasto "es fundamental" para dar salida a los presupuestos, aunque ha admitido que apoyarlo le produce "urticaria". "Tenemos que utilizar el techo de gasto para hacer políticas de izquierdas y sociales, aprobando algo que no nos gusta aprobar", ha alegado.

Por último, el diputado del PSOE, Alfredo Sancho, ha observado que esta tramitación es "obligatoria" para continuar con el trámite de los presupuestos de Aragón. "Aunque no compartimos la finalidad del techo de gasto, lo apoyamos porque nos obliga la ley, es un trámite necesario para recuperar los servicios sociales, los servicios públicos esenciales y recuperar la inversión", ha resumido.