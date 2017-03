Cospedal condena los insultos a Barkos por militares jubilados pero dice que ya no puede sancionarles

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha condenado este martes los insultos que profirieron supuestamente un grupo de militares retirados a la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, pero ha recordado que su departamento no puede sancionarles porque están jubilados y, por tanto, ya no están sujetos al régimen disciplinario militar y no pueden ser sancionados.

"Rechazo, detesto y condeno ese tipo de declaraciones contra la señora Barkos y contra cualquier mujer y cualquier cargo público. Pero no están sujetos a la disciplina militar", ha explicado Cospedal en respuesta a una pregunta del diputado del PNV Mikel Legarda en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. A propósito de la celebración del Día Internacional de la Mujer, Legarda ha interpelado a la ministra sobre los correos electrónicos en los que se llamaba "puta" a la presidenta navarra, hechos que su partido considera "muy graves", sobre todo porque al parecer los autores de esos mensajes eran un grupo de militares retirados. El diputado nacionalista también ha lamentado que el Gobierno navarro recibió además correos electrónicos en los que se calificaba de "mierdas" a los asistentes a "un acto de reconocimiento de víctimas de violencia policial y grupos de ultraderecha". "Ante todos estos graves hechos, y en tanto que sus autores son miembros del Ejército, ¿ha tomado alguna medida para su esclarecimiento?", ha preguntado Legarza a la ministra de Defensa. Cospedal ha reiterado en varias ocasiones durante su respuesta que todos los militares que supuestamente enviaron los correos electrónicos están retirados y, por tanto, no están sujetos ya al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Eso sí, la ministra de Defensa ha recordado que estos militares "tampoco tienen coartada su libertad", aunque ha insistido en mostrar su repulsa por los insultos proferidos tanto contra Barkos como contra cualquier mujer. EN LA EITB "SÍ SE PUEDE EJERCER RESPONSABILIDAD" Tras remarcar una vez más que los responsables "no están sujetos a la disciplina militar", Cospedal ha aprovechado la ocasión para rechazar también el vídeo de la EiTB que clasificaba a los españoles como "fachas", "chonis" y "paletos". "Los que sí están sujetos a otra disciplina son televisiones públicas pagadas con el dinero de todos, de todos los españoles y de todos los vascos, que injurian, difaman e insultan gravemente la dignidad de todos los españoles, y ahí sí se puede ejercer responsabilidad", ha manifestado.