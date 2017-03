Cospedal traslada el apoyo de España al Gobierno de Líbano con la crisis de refugiados sirios

Acompañada de diputados del PP y Podemos, visita a las tropas españolas y les agradece su trabajo en una "zona tan convulsa" del mundo La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha trasladado este jueves el apoyo y el compromiso del Gobierno de España con Líbano por la crisis de refugiados que sufre el país, donde viven entre un millón y medio y dos millones de sirios que han llegado en los últimos años huyendo de la guerra.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha trasladado este jueves el apoyo y el compromiso del Gobierno de España con Líbano por la crisis de refugiados que sufre el país, donde viven entre un millón y medio y dos millones de sirios que han llegado en los últimos años huyendo de la guerra.

"España apoya al Gobierno de Líbano" para hacer frente a esta situación, ha manifestado Cospedal después de reunirse con el primer ministro, Saab Hariri, en el marco de la visita que ha realizado a este país para visitar a las tropas españolas que están desplegadas en el sur.

La responsable de Defensa ha subrayado en la sede del Gobierno libanés en Beirut el compromiso del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy para que estos refugiados "tengan una situación estable hasta que puedan regresar a su país".

UN CUARTO DE LA POBLACIÓN DE LÍBANO

Las cifras exactas de refugiados sirios en Líbano no se conocen. Se cree que hay ya entre un millón y medio y dos millones, lo que supone un cuarto de la población de este pequeño país de Oriente Próximo.

La razón por la que estas cifras no son exactas es que en Líbano no hay campos de refugiados como tal, lo que hace que los refugiados viven en pisos de alquiler o acogidos por población local, de modo que las ONG no pueden prestarles toda la ayuda que podrían necesitar.

Además, en Líbano a los refugiados no se les permite trabajar, lo que hace que la situación de las personas que han huido de Siria sea bastante precaria con respecto a las que viven en Turquía o Jordania.

COMPROMISO CON LA ESTABILIDAD

Cospedal ha trasladado a Hariri el compromiso de España con "la estabilidad y el futuro" de Líbano, prueba de ello es la contribución de nuestro país a la misión de Naciones Unidas en el país (FINUL), con algo más de 600 efectivos. Es, por tanto, la operación de las Fuerzas Armadas en el exterior más numerosa.

También una de las más antiguas, ya que los primeros militares llegaron en septiembre de 2006. Desde entonces, más de 24.000 militares -de los cuales 14 han perdido la vida-- han participado en la operación, cuyo objetivo es impedir un recrudecimiento de las hostilidades entre Israel y las milicias como Hezbolá que desemboque en una nueva guerra.

Para cumplir los objetivos de la misión, las tropas españolas realizan diariamente patrullas a pie y en vehículo, establecen puntos de control y monitorizan permanentemente la situación en la Línea Azul -la demarcación entre Líbano e Israel que hizo la ONU--, se sitúan en puntos de observación, actividades que llevan a cabo tanto solos como en colaboración con las Fuerzas Armadas libanesas. Todo ello con el objetivo de disuadir a las partes para evitar un nuevo conflicto.

Según ha dicho Cospedal tras la reunión con el primer ministro, el contingente español está ayudando a Líbano a "luchar contra todo lo que afecte a la estabilidad y la prosperidad" del país, de modo que ha reconocido el papel político del Gobierno libanés en busca de este objetivo y también del Ejército del país en la frontera sur con Israel.

Más tarde, la ministra de Defensa se ha trasladado a la base 'Miguel de Cervantes', en la localidad de Marjayoún, hogar de las tropas españolas desde que comenzaron su misión en Líbano, para conocer al contingente de 620 militares, con los que ha compartido un almuerzo.

A todos ellos, Cospedal ha trasladado el "orgullo y admiración" de todo el Gobierno y de la "inmensa mayoría de españoles" por la labor que realizan en una "zona tan convulsa" del mundo.

En su opinión, ayudar a las autoridades de Líbano a mantener la paz y la estabilidad en su territorio incide directamente en la "seguridad de las familias españolas a lo largo de tantos años", aunque estén "tan lejos de nuestras fronteras".

ACOMPAÑADA DE DIPUTADOS DEL PP Y PODEMOS

La ministra ha viajado a Líbano en el que es su novena visita a una misión de las Fuerzas Armadas en el exterior desde que tomó posesión a principios de noviembre. Ha llegado acompañada del comandante del Mando de Operaciones, almirante Teodoro López Calderón, y de los diputados Ricardo Tarno (PP) y Juan Antonio Delgado (Podemos).

No es la primera vez que Cospedal se hace acompañar de parlamentarios en sus viajes. En su visita a las tropas de Irak el pasado diciembre viajaron con ella los portavoces de Defensa del PSOE, Ricardo Cortés, y de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez. El objetivo es que conozcan de primera mano el trabajo de las Fuerzas Armadas en el exterior, según fuentes gubernamentales.

En cambio, quienes no han acompañado a la ministra en este viaje han sido el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Fernando García Sánchez, y el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Jaime Domínguez Buj, si bien es cierto que en las próximas semanas tendrán lugar los relevos al frente de la cúpula militar tras más de un año de interinidad.