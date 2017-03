Cospedal y Medina, candidatos a liderar el PP de C-LM

El Comité Organizador del Congreso regional del Partido Popular ha decidido dar luz verde a las dos precandidaturas presentadas para optar a liderar el partido a nivel autonómico, encabezadas por la actual presidenta, María Dolores de Cospedal y el presidente del PP de Puebla del Príncipe, Tomás Medina.

Así lo han desvelado a Europa Press fuentes del Comité, quienes añaden que de esta manera se hace la "interpretación más favorable a la participación".

Cospedal presentó más de 4.100 avales, pero hasta la tarde de este viernes no se ha despejado la duda de si los avales presentados por Medina iban a ser admitidos.

En primera instancia, el martes el mismo Comité no dio por validos 91 de los 143 avales presentados por Tomás Medina, alegando que 88 correspondían a militantes que no estaban al corriente de pago, 2 eran ilegibles y uno más no pertenecía a ningún militante 'popular'.

Medina tuvo un plazo de 24 horas para presentar las oportunas alegaciones y acreditar la validez de esos avales, y finalmente ha pasado el filtro, por lo que competirá con María Dolores de Cospedal para liderar el PP castellano-manchego.