Cospedal dice que el PPCV es la "única alternativa eficaz y eficiente" para defender los intereses de los valencianos

Critica el decreto-ley del Consell sobre plurilingüismo "en contra de lo que ha dicho el TSJCV"

No obstante, ha proseguido la secretaria general, hoy los valencianos ven "el resultado del gobierno que tienen aquí" y eso es una ventaja para el PP, que no cambia su discurso en distintos territorios, y confía en que "dentro de no demasiado tiempo" recuperen la Generalitat y ciudades como Valencia porque los ciudadanos "han visto lo que son los gobiernos de las sumas de los perdedores" en todo el país.