Cospedal replica a Puigdemont que en España "nadie va la cárcel por pensar distinto o ser independentista"

Sale "muy" reconfortada por el apoyo de "muchos" países de la OTAN a "la defensa de la legalidad" en España

"En España no se detiene a nadie por pensar distinto y en España nadie va a la cárcel por pensar distinto o por querer ser independendista", ha avisado la ministra en rueda de prensa, en la que ha acusado a Puigdemont de mentir sobre la situación desde Bélgica.

"Por eso se encuentra el señor Puigdemont en una situación complicada, no porque piense distinto", ha zanjado, ironizando que, si no fuera así, "todos los independentistas por pensar así, estarían en la cárcel, cosa que es una barbaridad".

Así, Cospedal ha rechazado de plano que haya "presos políticos" en España y ha considerado "de justicia" rebatir y negar "la gran falacia" que cuenta Puigdemont en medios de comunicación desde Bruselas "a todo el mundo" de que "en España no se cumplen con las normas del Estado de Derecho".

"Aunque una mentira se repita mil veces no se convierte en una realidad", ha subrayado, al tiempo que ha subrayado la importancia del hecho que Puigdemont no se ha sido recibido por "nadie que represente a nadie, esto es importante". "No ha sido recibido por ninguna autoridad comunitaria, ninguna autoridad del Gobierno belga y ninguna autoridad de ningunas de las regiones de Bélgica", ha recordado.