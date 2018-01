Cospedal dice ante el Rey que "no hay particularismo" capaz de quebrar España como nación "cohesionada y plural"

Señala las injerencias y campañas de desinformación que quieren "desestabilizar" al país como una de las principales amenazas de 2018

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha subrayado este sábado el compromiso de las Fuerzas Armadas con la unidad de España, que cree que "no hay particularismo" capaz de asegurar su futuro como una nación "cohesionada, abierta, vertebrada y plural".

Y todo esto, ha insistido, con el único objetivo de "desestabilizar" los países "y llevarlos a un clima más propicio para intereses geopolíticos y geoestratégicos que no son los propios de las naciones afectadas". Por ello, ha avisado que el país no estará completamente seguro si no lo considera como uno de los dominios más peligrosos y lo marca como uno de los retos más importantes que abordar durante los próximos meses.