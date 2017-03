Cospedal evita ser "intérprete" de Margallo pero dice que un Gobierno debe defender la integridad territorial de su país

Recalca que los ciudadanos "no entenderían" que el Ejecutivo "no luchara por defender la unidad de España"

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este jueves que no iba a actuar de "intérprete" del exministro de Exteriores José Manuel García Margallo cuando habla de los "favores" que debe España a otros países por hablar contra la independencia y ha recalcado que un Gobierno debe defender la "unidad" y la "integridad territorial" de su país.

Así se ha pronunciado en Washington tras reunirse con el secretario de Defensa estadounidense James Mattis, al ser preguntada por las declaraciones de Margallo admitiendo que se deben "favores" a países por hacer declaraciones contra la independencia de Cataluña.

"No voy a actuar de intérprete del señor Margallo, lo que sí puedo decir es que la primera obligación de un Gobierno es defender la integridad territorial de su país, la unidad y defender el cumplimiento de la ley", ha manifestado Cospedal.

En este sentido, la ministra de Defensa ha indicado que los ciudadanos "no entenderían" que el Gobierno "no luchara por defender la unidad de España". "A partir de ahí, esto se puede comentar de muy distintas maneras, pero creo que son temas muy serios con los que no se debe jugar", ha subrayado.

LOS INDEPENDENTISTAS PIDEN EXPLICACIONES

Al hilo de esas declaraciones del exministro de Exteriores, Esquerra Republicana (ERC) y el PDeCAT han solicitado que Margallo comparezca en el Congreso de los Diputados para aclarar esos "favores" que España debe a terceros países para que se hayan pronunciado en contra del proceso soberanista catalán.

Igualmente, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido que el exjefe de la Diplomacia española justifique en sede parlamentaria que el Gobierno está en deuda con mucha gente "para haber logrado que hagan las declaraciones que han hecho" desde el extranjero contra el proceso soberanista.

En concreto, el exministro de Exteriores destacó en una entrevista en 13 Televisión la labor diplomática que realizó para que otros países se pronunciaran en contra del proceso soberanista catalán. "Nadie sabe el esfuerzo que ha costado eso y los favores que debemos a una cantidad de gente por haber logrado que hagan las declaraciones que han hecho", reveló.