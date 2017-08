Cospedal remarca a la oposición que la efeméride del 18 de julio que censuran se viene repitiendo desde 2005

La oposición reclama alguna medida de exigencia de responsabilidades porque ve insuficiente zanjar la polémica con un tuit

En su comparecencia, Cospedal ha explicado que ese mismo texto se ha publicado cada 18 de julio desde 2005 a 2017, "por mucho que algunos clamen ahora airados y que cuando tuvieron la competencia no hicieron nada". Y ahí ha llamado la atención tanto sobre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como sobre el ex JEMAD Julio Rodríguez, asesor de Pablo Iglesias y candidato a diputado de Podemos, que criticó la orden en las redes sociales.

El Instituto de Historia y Cultura Militar, ha continuado, empezó a hacer esa recopilación en 2014 y lleva ya 2.390 efemérides y aún no ha terminado, con lo que "la tarea se ha desbordado". En ese contexto es cuando se ha repetido de nuevo la mención al 18 de julio en la citada agrupación, que aún no se había revisado.

Cospedal, que ha puesto en cuestión la trascendencia de esta polémica recordando que este debate apenas duró 15 minutos en la Diputación Permanente, ha querido dejar claro que no se puede poner en duda el carácter democrático de las Fuerzas Armadas y que "la inmensísima mayoría de las FAS han demostrado haber asumido el papel que les otorga la Constitución".

Desde la oposición, la portavoz de Defensa del PSOE, Zaida Cantera, ha dicho que si en 2005 se hacía esto mal "no significa que se siga manteniendo lo que está mal y no se asuman responsabilidades". Y si en 2013 se revisaron las efemérides, ha añadido, "¿no ha habido tiempo de retirar la que se vanagloria del golpe de Estado?", sostiene.

Zaida Cantera, comandante en situación de retiro, ha criticado que la reacción de Defensa fuera un mensaje en las redes sociales sin que se hayan tomado medidas: "Por llevar las botas sucias se ha arrestado a un soldado, pero por ensalzar un golpe de Estado, como es un coronel, no pasa nada", ha denunciado.

Juan Antonio Delgado, de Unidos Podemos, ex guardia civil, le ha dicho a la ministra que algo así no ocurre en ningún país del entorno y se suma además al entierro del general Sanjurjo en Melilla o a la visita de Cospedal a la tumba de un aviador franquista. "Observo en usted cierta pasividad cuando pasan estos hechos", ha añadido, y ha pedido medidas para que no vuelva a pasar.