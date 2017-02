Cospedal evita caer en "provocaciones" de ERC, que le pregunta si va a haber intervención militar en Cataluña

La ministra critica la interpretación "torticera" de los ejercicios militares en la Sierra de Colserolla (Barcelona)

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha evitado este lunes contestar al senador de ERC Jordi Martí, que le había preguntado si se van a autorizar intervenciones militares en Cataluña, porque considera que se trata de una "provocación".

Durante la Comisión de Defensa del Senado, Martí ha dirigido varias preguntas a Cospedal a propósito de maniobras o ejercicios militares que realizan las Fuerzas Armadas en Cataluña. En concreto, el senador quería saber si el Ministerio de Defensa "flirtea con el uso de la fuerza para acallar posicionamientos políticos como el proceso independentista".

"Sería un error, porque se estaría usando el Ejército para dar respuesta a un conflicto de naturaleza exclusivamente política. ¿Contempla la intervención militar en Cataluña una vez haya fracasado el intento de judicialización de la política?", ha preguntado Martí.

Cospedal ha dicho al senador republicano que "hay preguntas que es mejor que no conteste" porque no quiere "entrar en provocaciones". "No voy a entrar en la provocación ni a usar términos como uso de la fuerza. Las Fuerzas Armadas defienden los intereses de todos los españoles y entre ellos hay muchos catalanes", ha respondido.

NO CREAR ALARMAS QUE NO EXISTEN

El senador Martí ha señalado a continuación que le "sabe mal" que sus preguntas se tomen como una provocación, ya que considera que puede haber gente en Cataluña que sienta "temor" y piense que hay "riesgo de intervención militar". "Yo creo que no hay que crear alarmas que no existen", ha contestado la ministra.

Sobre las maniobras o ejercicios militares en distintas partes del territorio nacional, el debate en la Comisión del Senado se ha centrado en las prácticas que se realizan en el Parque Natural de la Sierra de Collserola (Barcelona) y a la resolución que aprobó el Consorcio del mismo que las rechazaba, la cual ha sido recurrida por el Gobierno.

Cospedal ha criticado la interpretación "torticera" de estos ejercicios porque, según ha asegurado, se trata de "actividades ordinarias y comunes" que se realizan con "total normalidad" en otras comunidades autónomas y en otros países.

La ministra ha asegurado que estos ejercicios siempre son comunicados al órgano gestor del parque y que consisten principalmente en "ejercicio físico con indumentaria deportiva y, de forma más ocasional, maniobras de resistencia con el uniforme y equipo militar". "En ningún caso incluyen maniobras, despliegues tácticos, uso de material pesado ni, por supuesto, ejercicios de tiro", ha apuntado.

IMPRESCINDIBLE PARA LA FORMACIÓN MILITAR

Todas estas actividades, ha explicado la ministra, se realizan "fraccionando las unidades que participan, evitando así saturaciones, y se eligen franjas horarias de poca afluencia al parque para minimizar la incidencia".

"Las maniobras constituyen una parte imprescindible de la formación permanente de las Fuerzas Armadas, las decisiones sobre su ejecución son competencia de los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada y la desarrollarán bajo la autoridad de la ministra, por lo que ninguna otra autoridad debe intervenir en su planificación y ejecución y menos aún supeditar su ejecución a la voluntad de sus órganos de gobierno", ha recalcado.

Según Cospedal, los ejercicios en el Parque Natural de la Sierra de Collserola se realizan con la "debida cortesía entre administraciones", pero "lo que no debe de haber, ni persistir, es la utilización torticera de actividades ordinarias, comunes a las que realizan con total normalidad nuestros socios y aliados, para tratar de proyectar una imagen distorsionada de nuestras Fuerzas Armadas".

La ministra se ha comprometido a que haya mejor "comunicación" y "coordinación" entre las administraciones, pero ha insistido en que la competencia de los ejercicios militares es del Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Barcelona no es el que puede decidir "cómo y cuándo" se hacen.

El senador de ERC ha aprovechado su turno de réplica para afirmar que no pone en duda que la competencia sea del Estado, pero también ha querido dejar claro que "hay competencias de territorio exclusivas de los municipios". Por eso, ha instado a Cospedal a sumar "esfuerzos" y trabajar "de manera consensuada" en este aspecto, algo en lo que la ministra se ha mostrado de acuerdo.