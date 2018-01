Costa cree "incomprensible" que se le acuse de un delito electoral cuando el PP no está en esta causa

La excúpula del PP de Camps pide su absolución por la prescripción de los hechos por los que son acusados

El abogado del exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa ha destacado ante el juez del Juzgado Central de lo Penal José María Vázquez Honrubia que es "absolutamente incomprensible" que se le acuse de un delito electoral relacionado con las campaña de las elecciones generales de 2008 cuando el PP no se encuentra presente en esta causa como partícipe a título lucrativo.

Ha enfatizado que Costa no llevaba las finanzas de la formación política regional porque de ello se encargaban "otras personas". "Si ordenó algún pagó a Orange Market fue de gastos ordinarios, no de pagos electorales", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que es "absolutamente incomprensible" que el exdiputado de las Cortes Valencianas esté acusado de un delito presuntamente cometido en 2008, y que en su consideración está prescrito, y que los "supuestos actores principales del delito" no se encuentren sentados en el banquillo.

EL PP NO ES PARTÍCIPE A TÍTULO LUCRATIVO

En esta línea de defensa para librarse de responsabilidad de este delito ha señalado que no tiene sentido la acusación cuando el propio PP "no está llamado como partícipe a título lucrativo porque no ha habido delito electoral" y cuando a Costa se enfrenta a siete años y nueve meses de cárcel pero "ninguna cantidad de responsabilidad civil".