Crespo (PP-A) critica que Díaz "no haya llevado a cabo ya" la rebaja del IRPF recogida en el pacto de legislatura con Cs

La portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, ha criticado este martes que el Gobierno que preside Susana Díaz no haya llevado a cabo "ya" la rebaja del IRPF recogido en el pacto de legislatura contraído con Ciudadanos (Cs), lo que está "perjudicando a las clases medias y a los pensionistas".

"No entendemos que, en este momento, no se haya llevado a cabo ya la rebaja del IRPF", ha trasladado Crespo, quien ha añadido que su partido elevará a la cámara autonómica una propuesta de ley que, a su juicio, es "de justicia para que los andaluces no seamos los españoles que más pagamos".