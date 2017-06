La portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, ha criticado este viernes el cambio "absolutamente estético" y "frustrante" efectuado en el Gobierno andaluz y que se debe a la "improvisación y los nervios" con los que, a su juicio, actúa la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la que además ha reprochado que la paridad con la que ha conformado el Ejecutivo autonómico, puesto que "brilla por su ausencia" al contar con nueve hombres y seis mujeres en total.

Con esto, ha remarcado que "le han dicho que no muchos profesionales andaluces que no se han querido vincular al fracaso de Susana Díaz", quien en su "improvisación" también decidió proponer al exvicepresidente de la Junta y ex coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas; asunto que "no ha estado exento de polémica" y por el que ha tenido que "rectificar".