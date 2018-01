Crespo acusa a Ricardo Costa y dice que aceptaron cobrar en 'b' del PP valenciano para no ir a la quiebra

El 'número' dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha revelado este viernes que el Partido Popular valenciano les expuso que la única forma de pagarles los servicios prestados durante las campañas electorales por las empresas del empresario y cabecilla de la trama Francisco Correa, era girando las facturas a los empresarios investigados en la causa y que ellos aceptaron porque necesitaban liquidez para evitar la quiebra.

El empresario ha explicado que Costa les confesó que no había dinero para saldar la deuda y que "la única solución" era facturar "a determinados empresarios" para cobrar. Estos últimos, tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, ratificaron en la primera sesión de juicio que financiaron de forma irregular al Partido Popular Valenciano presidido en esos momentos por Francisco Camps.

La respuesta de Crespo fue que no les gustaba la proposición, pero le respondieron que no había otra alternativa. "Era hacerlo así o no cobrar", ha explicado el investigado a preguntas del magistrado José María Vázquez Honrubia.